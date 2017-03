Ny stor-aftale sikrer betalt efteruddannelse til tusindvis af danske it-folk: "Nogle af de job-typer og kompetencer, som vi tager for givet i dag, kan falde bort i løbet af få år"

En ny overenskomst skal sikre bedre efteruddannelse for tusindvis af danske it-folk. De lavest uddannede it-folk skal flyttes op på et højere niveau før deres job forsvinder, lyder det fra HK.

Op mod 5.000 danske it-ansatte har fået ny overenskomst.Fagforbundet HK og arbejdsgiver-organisationen Dansk Erhverv har nemlig indgået en ny tre-årig overenskomst, der blandt andet dækker faggrupper som it-supportere, systemadministratorer og forskellige typer it-specialister.Ifølge HK sikrer den nye aftale dem forbedrede muligheder for efteruddannelse, der skal sikre dem mod, at deres job bliver overflødiggjort af automatiseringer og konkurrence fra udenlandsk it-arbejdskraft."Nogle af de job-typer og kompetencer, som vi tager for givet i dag, kan falde bort i løbet af få år. Man skal ikke have meget fantasi til at forestille sig, at it-supportere eller sekretærer vil opleve, at deres arbejdsopgaver kan løses af computere. Uanset om du er en dygtig it-ansat eller en sekretær, så kan du i dag ikke tillade dig at tage dine nuværende kompetencer for givet," siger Kim Bonde Nielsen, faglig sekretær i HK/Privat, til Computerworld.Han forklarer, at mange af HK's it-medlemmer er autodidakte eller har meget korte it-uddannelser, som de efterfølgende har suppleret med nye certificeringer og efteruddannelser over nettet.Og det er ifølge Kim Bonde Nielsen denne gruppe, der bliver ramt, når arbejdsopgaver bliver flyttet ud af landet eller automatiseret.Derfor indeholder overenskomsten en såkaldt uddannelsespakke, der sikrer, at HK'erne får ret til uddannelser, som rækker længere end blot nye certificeringer.Nu får HK'erne ret til uddanne sig til fuldt akademi-niveau."Det handler om at løfte bunden af it-folkene op på akademi-niveau og måske videre end det, " siger han.For at kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked er det ifølge Kim Bonde Nielsen vigtigt, at du som it-arbejder kan tilbyde en bredere palette af kompetencer."Det er vigtigt, at du ikke bare gror fast i en snæver del af it-området og får et hav af certificeringer på det ene område. I stedet skal du have flere kryds-kompetencer, hvor it-evner bliver blandt med viden og erfaring fra andre fagområder," siger han.Udover uddannelsespakken har HK også fået indført en såkaldt familiepakke og en seniorpakke, der forbedrer mulighederne for børnefamilier og de ældste medarbejdere.Sidstnævnte får blandt andet mulighed for at kunne købe sig fri i op til 32 dage om året, mens førstnævnte giver en forbedret forældreorlov samt slår fast, at kun hele dage tæller som barnets første sygedag.