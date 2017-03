Forsvaret headhunter computerspillere til at kontrollere det danske luftrum

Forsvaret har en forkærlighed for computerspillere, når der skal findes nye aspiranter til flyvelederuddannelsen, og det er der en helt særlig grund til.

Flyveledere skal kunne have 17 bolde i luften samtidig alt imens situationen lynhurtigt kan eskalere - det samme skal computerspillere i krævende computerspil kunne, mener Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Foto: FPS.

Flyvelederuddannelsen er en af Danmarks sværeste uddannelser at blive optaget på på grund af det store ansvar at håndtere fly i luften.Men særligt computerespillere, der spiller konkurrenceprægede computerspil, har vist sig at være helt perfekte til jobbet som flyveleder.Computerspillene styrker de unges evner til at kunne håndtere flere situationer på samme tid, alt imens de har en stor strategisk sans og tænker flere træk forud hele tiden: Perfekte evner til at afholde fly i luften fra at flyve ind i hinanden fra landingsbanens kontroltårn.Derfor har Forsvarsministeriets Personalestyrelse - der helt tilfældigt forkortes FPS (et akronym for First Person Shooter) - haft stor succes med at hverve computerspillere til uddannelsen."Kun cirka 5-10 procent af den danske befolkning har evnerne til at være flyveleder. Når vi afprøver ansøgerne til uddannelsen, fokuserer vi blandt andet på rumlig intelligens, strategisk sans, hurtig reaktionsevne og evnen til at holde et roligt overblik selv under stærkt pres - og det er blandt andet evner, som er altafgørende i konkurrenceprægede computerspil," lyder det fra psykolog Jimmi Andreasen fra selektionssektionen hos FPS i en pressemeddelse.Siden slutningen af 2016 har Forsvarsministeriets Personalestyrelse målrettet sin markedsrøring mod unge gamere blandt andet via populære danske 'YouTubere', og det har fået antallet af ansøgere til at stige drastisk.I 2016 var der 69 ansøgere til uddannelsen, imens der i 2017 allerede er over 151 ansøgere.Computerspil har længe været stigmatiseret for at skade mere, end det gavner unge, men det kan altså være med til at forbedre mulighederne for at komme ind på flyvelederuddannelsen.I USA har det amerikanske flyvevåben også benyttes computerespillere til at styre sine droner i kampen mod terror.Ligeledes begynder eSport - computerspil på konkurrenceniveau - at blive mere accepteret, og store kulturorganisationer som Nordisk Film og FC København har sammen sit eget Counter Strike-hold, der efter ganske kort tid har vundet eller endt i toppen i flere internationale konkurrencer.