Apple endte med gigantisk skatteregning: Derfor gik Tim Cooks møde med Margrethe Vestager helt galt

Den danske EU-kommissær satte hårdt mod hårdt, da hun sidste år havde et møde med Apples topchef, Tim Cook.

Annonce:



Annonce:

Da den danske EU-kommissær Margrethe Vestager (R) sidste år skulle mødes med Apples administrerende direktør Tim Cook, gik mødet tilsyneladende ikke helt, som den magtfulde Apple-boss havde forventet.Det skriver det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg , der portrætterer den danske konkurrencekommissær i en stor artikel, der bærer overskriften "euro-kraten, der får hele det amerikanske erhvervsliv til at ryste i bukserne" .I sit job som EU's konkurrencekommissær har Margrethe Vestager iværksæt undersøgelser af en række store amerikanske virksomheder.De talte tech-giganterne Google, Amazon og Apple, som komissionen mistænker for ikke at overholde de europæiske konkurrenceregler.Mest alvorlig er sagen for Apple, som Europa-Kommisionen sidste år krævede skulle tilbagebetale intet mindre end 13 milliarder euro eller lige knap 100 milliarder danske kroner til Irland, der ifølge kommisionens anklager har givet Apple "uberettigede skattefordele."Det var på den baggrund, at Tim Cook i januar 2016 mødtes med Magrethe Vestager på hendes kontor i Bruxelles.Den tidligere amerikanske EU-ambassadør Anthony Gardner fortæller til Bloomberg, at han betragter Magrethe Vestager som "en politisk superstjerne."Og når amerikanske topchefer skal mødes med hende, giver han dem altid to råd før mødet.For det første skal de ikke forsøge at skole hende."Jeg er altid meget klar over for dem. Du skal ikke gå ind og forsøge at belære hende. Det virker ikke med hende," konstaterer han.Derudover advarer han altid de amerikanske erhversbosser mod at gå i medierne og kritisere kommisionen."De bør aldrig kaste sig ud i en pr-kampagne, hvor de angriber kommisionen. Det har vi desværre set et par eksempler på," siger han.Men de råd overholdte Tim Cook tilsyneladende ikke.For ifølge Bloombergs kilder mødte Tim Cook en stålsat Magrethe Vestager, der var i sit absolutte es."Jeg tror Tim Cook var i sit belærende humør, og på en eller anden måde havde de bare ikke særlig god kemi," siger en deltager ved mødet til Bloomberg.Derudover begik Tim Cook efterfølgende fejl nummer to.I et interview med den irske avis The Irish Independent kaldte han kommisionens skatteanklager mod Apple for en omgang "politisk fis" ['political crap'].Magrethe Vestager har blandt andet sagt, at Apple blot betaler 0,005 procent i skat i Irland. Et tal som Tim Cook siger, at han ikke kan genkende."Det er totalt politisk crap. De har valgt et tilfældigt tal, som jeg ikke ved, hvor de har fra. I det omtalte år betalte vi rent faktisk 400 millioner dollar i skat i Irland, og jeg mener, at det gør os til den højeste skattebetaler i Irland det år," sagde han til den irske avis.Samtidig anklager han i interviewet Margrethe Vesatager og kommisionen for at være drevet af en modstand mod amerikanske virksomheder.