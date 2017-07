Apple vil opføre endnu et datacenter i Danmark - skal stå klar i 2019

Foto: Frederik Danvig

Apple vil bygge endnu et datacenter i Danmark.Det skriver DR.dk Det nye datacenter vil blive opført ved Aabenraa i Sønderjylland, og første fase forventes at stå færdig i 2019.Oplysningerne er berkæftet af Klima- og Energiministeriet.Det nye datacenter kommer til at supplere det datacenter, som Apple er i gang med opføre ved Foulum udenfor Viborg.Det nye datacenter kommer blandt andet til at håndtere data fra App Store, iTunes og iMessage, og skal ifølge Berlingske Business imødekommende de stadig stigende krav om, at data i videst muligt omfang skal lagres lokalt.Ifølge Berlingske Business vil planerne blive offentliggjort mandag formiddag efter, at byrådet i Aabenraa har afholdt et ekstraordinært byrådsmøde.Datacenteret vil blive opført op 285 hektar stort erhvervsareal.Ifølge Ritzau vil den samlede pris på datacenteret end på 6 milliarder kroner.