28-årige Fie droppede den danske it-branche: Det var lettere at få job i London - og udfordringerne er større

Foto: Fabiola de la Paz

Computerworlds store it-undersøgelse viser, at danske it-ansatte hellere vil flytte til udlandet end en anden del af Danmark. Det kan 28-årige Fie Jelved nikke genkendende til - hun har valgt at gøre karriere i startup-miljøet i London.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Computerworld Events Digitalisering og sikkerhed i fokus: Kom gratis med på Computerworld Summit 2017 Digitalisering og sikkerhed er i fokus når Summit 2017 slår dørene op. Reserver allerede nu din plads på årets store konference for it-professionelle. | Læs mere

"Valget faldt på London, fordi det efter min mening er Europas tech-hovedstad," siger Fie Jelved.





Fie Jelved arbejder for det lille iværksætter-firma Silicon Rhino i London. Her ses Fie Jelved sammen med resten af det lille team.

Folk herovre går ikke op i, hvad der står på dit eksamenspapir. De vil i stedet se, hvad du kan. I Danmark er jeg derimod ofte blevet mødt med krav om, at jeg skulle have en specifik kandidat-uddannelse."

Annonce:

Undersøgelse af Danmarks it-kandidater I samarbejde med it-jobbank har Computerworld undersøgt, hvad it-folk lægger vægt på i et job.



Flere end 2.000 it-folk deltog blandt Computerworlds og it-jobbanks brugere i juli og august måned 2016.



Hent den gratis her: Undersøgelse af Danmarks it-kandidater

Skal du leje et spartansk værelse i den britiske hovedstad, London, koster det omtrent det samme i husleje som et spritnyt rækkehus i Nordjylland.Men alligevel har den 28-årige Fie Jelved fra København valgt at drage til London for at gøre karriere i et engelsk tech-startup-firma."Jeg har læst multimedie-design på den internationale-linje på KEA i København, og derfor gav det rigtig god mening at tage min praktik i udlandet. Valget faldt på London, fordi det efter min mening er Europas tech-hovedstad, " siger hun til Computerworld.Fie Jelved forklarer, at hun, efter praktiktiden var overstået, blev tilbudt en fast stilling som junior frontend-udvikler, og derfor planlægger at blive i London i de kommende år.Og hun er langt fra den eneste danske it-profesionelle, der finder drømmen om en karriere i udlandet tiltrækkende.Det viser en ny undersøgelse, som Computerworld har gennemført i samarbejde med sin søstervirksomhed it-jobbank. Undersøgelsen er foretaget blandt mere end 2.000 brugere af it-jobbank og Computerworld.Ifølge undersøgelsen er kun 19,7 procent af de adspurgte villige til at flytte til en anden del af Danmark for at få et job, mens det ifølge samme undersøgelse er 33,7 procent af de adspurgte, der er villige til at flytte til udlandet.Det er resultater, som de kan nikke genkendende til på KEA, fortæller Niels Benn Sørensen, der er chef for KEA's digitale uddannelser."Der er helt klart, at der er en stor nysgerrighed og interesse for de internationale job-muligheder. Det gælder både med hensyn til praktikpladser og arbejde efter uddannelsen, og det gælder ikke mindst for uddannelser som vores, der kan åbne døren til et stort, internationalt arbejdsmarked," siger han.Niels Benn Sørensen forklarer, at de studerendes interesse især retter sig mod London, Silicon Valley og andre steder i den engelsksprogede del af verden, hvor der er en høj koncentration af spændende virksomheder og miljøer.Han understreger dog, at han ikke ser en tendens til, at de danske studerende ligefrem fravælger danske virksomheder eller praktikpladser."Men jeg tror, at der er en vis sandhed i, at især studerende som vores, der i forvejen bor i hovedstadsområdet, er mere tilbøjelige til at flytte til en udenlandsk storby end til eksempelvis en mindre dansk by. De unge sætter pris på, at der er et vist udbud af kulturelle og sociale tilbud," siger han.Det er en vurdering, som Fie Jelved deler. Hun forklarer, at det hele tiden har været hendes mål at komme til at arbejde i en startup-virksomhed, og derfor var det helt naturligt at vende blikket mod London."Jeg tror, at der er mange flere at lære fra herovre, og jeg har svært ved at forestille mig, at du kan finde noget sted i Danmark, hvor der er en koncentration af startups, der minder om den, som du finder i London," siger hun.Det betyder også, at det for hende var betydeligt lettere at få et job i London, end tilfældet var i Danmark, hvor hun desuden oplevede, at jobsøgningsprocessen var langt mere formel."Herovre er det min erfaring, at folk ikke går op i, hvad der står på dit eksamenspapir. De vil i stedet se, hvad du kan. I Danmark er jeg derimod ofte blevet mødt med krav om, at for overhovedet at komme i betragtning skulle jeg have en specifik kandidat-uddannelse," fortæller hun.Fie Jelved er ansat i virksomheden Silicon Rhino, der er en af Londons mange små startup-virksomheder.Ifølge hende er denne type virksomheder kendetegnet ved, at du selv som nyuddannet og praktikant får et stort ansvar allerede fra den første dag på jobbet."Jeg får lov til at lave, hvad jeg har lyst til, og der bliver ikke stillet spørgsmål ved det. Det er sindsygt udfordrende," siger hun.