Noget stort er under opsejling i Googles Play-butik: Gør klar til at masse-slette apps

Google vil fjerne et stort antal apps fra Play-butikken, fordi de bryder med en række vigtige regler.

Apps og it-sikkerhed er langt fra altid to ting, der går hånd i hånd.Alt for mange apps har eksemplvis ringe eller slet ingen kryptering af kommunikationen, hvilket vi tidligere har skrevet om her. Den australske sikkerhedsekspert Troy Hunt har tidligere udtalt , at branchen fejler massivt på krypterings-området - og at der er en "vanvittig" mangel på privacy og sikkerhed i nogle apps.Samtidig har alt for mange app-udviklere en ofte lidt for lemfældig holdning til, hvad deres apps skal have adgang til på smartphonen for at kunne fungere.Ofte går appen alt for langt med, hvad den skal have tilladelse til at tilgå - om det så er kalenderen, kameraet, GPS'en eller lignende.Der er også klare krav til informationer om anvendelsen af de data, der indsamles, og heller ikke her, klarer app-udviklerne sig for godt.Flere medier melder, at Google netop har udsendt en vigtig besked til en lang række app-udviklere, der ikke lever op til reglerne med deres apps.Her skriver Google, at disse apps står til at blive fjernet fra Play Store på grund af brud på reglerne."Vores data viser, at din app med navnet [...] i øjeblikket bryder med vores politik for brugerdata, hvad angår sikkerhed og privatliv," indledes mailen til app-udviklerne ifølge blandt andre The next web Herefter nævner Google flere ting, der skal ændres ved appen, før beskeden afsluttes på følgende måde:"Du bedes løse dette problem senest den 15. marts 2017, ellers vil der blive foretaget administrative tiltag fra at begrænse din apps synlighed til at fjerne den fra Play Store."Googles regler for beskyttelse af brugerdata indeholder blandt andet følgende passager:"Skadelige apps, der misbruger et netværk, en enhed eller personlige data, er strengt forbudt.""Det skal være gennemskueligt, hvordan du håndterer brugerdata (f.eks. oplysninger leveret af en bruger, indsamlet om en bruger og indsamlet om en brugers anvendelse af en app eller enhed). Du skal bl.a. oplyse om indsamlingen, brugen og delingen af data og desuden begrænse anvendelsen af dataene til det, der er beskrevet i offentliggørelsen."Google nævner blandt andet følgende eksempler på typiske overtrædelser af reglerne:"En app, der ikke behandler en brugers oversigt over installerede apps som personlige eller følsomme brugerdata og ikke overholder privatlivspolitikken samt kravene om sikker overførsel og tydelig offentliggørelse.""En app, der ikke behandler en brugers telefonbogsdata eller data om kontaktpersoner som personlige eller følsomme brugerdata og ikke overholder privatlivspolitikken samt kravene om sikker overførsel og tydelig offentliggørelse."Nogle medier vurderer, at flere millioner apps kan blive smidt ud af Play Store for brud på reglerne..Det lyder dog en anelse højt sat, da der ifølge Statista var 2,2 millioner apps i Google Play ved udgangen af 2016.Det er dog helt korrekt, at rigtig mange apps - både på Android og iOS - ikke lever op til de krav, der stilles til sikkerhed og privatliv.