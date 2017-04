Test af Panamera: Porsches egen software banker Apple og Google af banen

Test: For blot få år siden var it-teknologien i biler på kravlestadiet. Men måske er Apple og Google allerede blevet overhalet? Vi har testet Porsches bud på en luksuslimousine med den helt store pakke.

Førerpladsen i den nye Panamera er tæt på perfektion. Det skyldes ikke mindst softwaren.

Den nye Panamera (2017) har fået redesignet bagenden. Det hjælper meget, da den tidligere udgave så lidt ufærdig ud. Inde i bagklappen er spoileren gemt, som folder sig ud når hastigheden stiger.

Den store skærm er lysstærk og hurtig. Samtidig kan elementer fra skærmen, såsom navigation, dukke op i instrumentskærmene på begge sider af omdrejningstælleren.

Et infrarødt kamera kigger fremad og kan identificere gående i vejsiden selvom de er helt mørke. Ser bilen ud til at komme for tæt på får du en advarselslyd og nødbremsesystemet kan blive aktiveret.

På den bagerste konsol kan bagsæderne følge med - og selv styre mange funktioner i bilen

Det er især de stadig flottere brugerflader og integrationen til resten af bilens funktioner, som gør bilfirmaernes egen software mere interessant end Google eller Apples.

For at forstå Porsche Panamera skal du forstå tyskerne. For en 422 hestes fem meter lang luksuslimousine giver ikke meget mening på danske veje.Men i Tyskland er det anderledes. Det er på de lange, åbne strækninger på den sagnomspundne Autobahn, hvor hastigheden er fri, og de undermotoriserede minibiler kender deres plads i inderbanen, at biler som Panamera hører hjemme.Det indså jeg nok først for alvor, da jeg for nogle måneder siden spiste frokost med en tysk direktør for et globalt it-firma.Direktøren bor i München og kom ofte på kontoret i Hamborg. Det er en tur på 791 kilometer, som bliver kørt med hastigheder, der oftest ligger på 240 km/t.Af samme grund havde den ellers teknologielskende tysker allerede i begyndelsen af vores frokost fnysende afvist Tesla med et hånligt "too slow for the Autobahn" på grund af den elektriske bils behov for hyppige opladninger, når hastigheden rammer de 200 kilometer i timen.Det er den slags tyske købere, som Porsches ingeniører havde i tankerne, da de skabte Panamera.De udstyrede den med en 422-hestes V8 dieselmotor med et moment, der kan flytte bjerge, delvist selvkørende styring og airconditionerede for- og bagsæder med massagefunktion, der alene i ekstraudstyr koster 130.000 kroner.Vores testmodel blev desuden leveret med en 90 liters brændstoftank, som ved dansk motorvejskørsel giver en rækkevidde på over 1.000 kilometer. De officielle forbrugstal er opgivet til 14,7 kilometer per liter diesel, men som altid er det reelle tal lidt lavere.At opnå de 10-12 kilometer per liter, som vi gjorde på en testtur fra København til Aalborg og retur, er dog stadig imponerende, når man tager i betragtning, at det er en fire liters diesel-V8, der trækker rundt på luksusudstyr for tre millioner kroner. Og alene 750.000 kroner af prisen er ekstraudstyr.Den vanvittige pris, drevet af de danske afgifter, er desværre også grunden til, at vi kommer til at se meget få Panameraer på de danske veje.Det er en skam, for den nye (og væsentligt pænere) 2017-model fra Porsche indeholder mange af de elementer, som vi forventer af fremtidens bil.Dog nok i en lidt mindre model, da Panameraen er en stor bil.Det mærker man især i parkeringshuse, hvor udsigten ud over den brede kølerhjelm driller, og du bekymret tænker på de 21-tommers Sportsdesign-alufælge, som pryder bilen og står til 64.992 kroner i udstyrslisten.Her er de 27.533 kroner til det såkaldte surroundview med kameraer monteret rundt om bilen, godt givet ud.Dog er bak-sensoren ekstremt nervøst anlagt, og giver udslag, da jeg skal bakke på en skærvebelagt parkeringsplads efter et museumsbesøg i det nordjyske. Her er variationen i p-pladsens overflade nok til at udløse en alarm.Men det er alt sammen detaljer, for når du kommer ud på lande- og motorveje, er Panamera det tætteste på rullende nirvana, som denne skribent har prøvet. Specielt som chauffør, men også for passagerne.Først og fremmest er chaufførens plads så tæt på perfektion, som du kan komme pt.Specielt sæderne skal have ros.De er ikke alene komfortable efter selv mange timer bag rattet, men de er også udstyret med ventilation, der kan køle din ende, mens sædevarmen smyger sig op af ryggen - og efter en tur i blæsten ved Vesterhavet var det særdeles velkomment.Er det ikke nok, er massageprogrammerne (der er fem-seks forskellige) overraskende komfortable.I den fuldt udstyrede version, som Computerworld har lånt af Porsche, er denne luksus dog ikke reserveret til føreren. Også bagsædepassagererne får glæde af det.Det betyder, at der kun er plads til to bag i bilen, men til gengæld rejser de i samme luksus i deres individuelle sæder med hukommelse, som sikrer, at hvert sæde kan tilpasses hvert familiemedlem.Og så har bagsæderne adgang til næsten sammen informative touchskærm, som de to forreste pladser.Det betyder, at passagerne kan betjene klimaet for hver plads, se oplysninger om bilen, starte individuelle massageprogrammer i hvert sæde og se navigationsoplysningerne på den store klare skærm.Så om ikke andet har du for knapt tre millioner kroner svaret på det evindelige bagsædespørgsmål: "Hvornår vi er der?""Se det på din egen skærm", er det korte, tilfredsstillende svar.Bagsædepassagerne kan desuden oplade deres telefoner i de to USB-stik bagtil samt tilslutte deres telefoner til bilens Apples CarPlay-system.Men det er her, det mest interessante fra et it-udviklingsmæssigt synspunkt kommer ind.For med Porsches nyeste bil-software føles Apples løsning som et skridt tilbage i udviklingen.Det er interessant, for Apples CarPlay og Googles Android Auto blev for få år siden hyldet som fremtidens løsninger, som endelig kunne løfte din bil ind i de 21. århundrede.Noget som bilfabrikanternes egne gumpetunge løsninger med pixeleret Space Invaders-grafik var uendeligt langt fra - med Tesla som undtagelse.Men nu, et par år efter, har billedet ændret sig, og i biler som Volvos lækre XC90, Mercedes nye E-serie og hos Porsche finder du nu bil-systemer, der er så gode, at de tåler sammenligning med Teslas.Samtidig er Panameraens system så nemt at betjene, og så tæt integreret med resten af bilens mere mekaniske funktioner (spoiler, klima og luftundervogn), at jeg endte med kun at bruge Apples CarPlay et par gange.Så det er en interessant tanke, at Google og Apples in-car løsninger måske var den forkerte vej at gå, mens Nvidias sats på bil-processorer og Intels milliardkøb af de selvkørende løsninger hos Mobileeye var en klogere vej at gå ...Under alle omstændigheder binder Porsches nye software i Panamera bilens mange funktioner smukt og nemt sammen.Samtidig var den adaptive fartpilot i bilen en af de mest præcise vi har prøvet.Ikke én eneste gang på vores København-Aalborg-København-tur reagerede den på andet end bilen umiddelbart foran os. Noget, der ellers godt kan drille hos andre bilmærker, hvor biler i andre baner kan få din egen til enten at bremse eller gasse op.Dog kan det være lidt svært at aktivere både fartpilot og bane-assistenten, som kan holde bilen på rette vej. Her måtte jeg langt ind i menusystemet for at finde indstillingerne, efter ved et uheld at have trykket på en forkert knap.Til gengæld er det meget nemt at aktivere varmen i rattet, hvilket medførte unødigt svedige hænder, indtil en google-søgning viste, at den famøse on/off-knap gemmer sig bag på rattet.Men det er alt sammen detaljer.Panameraen er helt ekstremt velkørende, veludstyret og velmotoriseret. Alt sammen bundet sammen på en måde, så chaufføren og passagerne kommer veludhvilede og tilfredse frem. 7På den måde sætter den guldstandarden for, hvad andre biler bør stræbe efter.En gang i fremtiden - og der er et godt stykke tid til, som- kommer vi alle sammen til at bevæge os rundt i selvkørende biler.Men jeg er bange for, at jeg kommer til at kede mine børnebørn med historier om den glæde, jeg fandt bag rattet i en Panamera.Så længe, jeg ikke skulle køre i smalle p-huse.