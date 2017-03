Finansmedie: Opladning af den næste iPhone vil kræve et helt andet stik

Den næste iPhone kan få et nyt oplader-stik.

Din gamle iPhone-oplader bliver ikke til megen nytte, når du skal oplade din næste iPhone.I hvert fald ikke, hvis vi skal tro det rygte, som den amerikanske finansavis Wall Street Journal netop har bragt til torvs.For ifølge avisen vil den næste generation af Apples iPhone skulle oplades med et USB-C-stik. Den samme type stik, som Apple har udstyret de nyeste Macbook-computere med.Det vil efter alt at dømme også betyde, at Apple siger farvel til det velkendte Lightning-stik, der i 2012 blev introduceret med iPhone 5 og i dag anvendes af alle iPhone- og iPad-modeller.Holder rygtet så har Lightning-stikket således fået en levetid på knap fem år, mens lightningstikkets forgænger den såkaldte "dock-connector" eksisterede i ni år, før Apple introducerede dets afløser.Det amerikanske tech-medie The Verge hæfter sig dog ved at formuleringerne i Wall Street Journals-artikel på flere områder er upræcise.Derfor er der ifølge The Verge den mulighed, at det ikke lightning-stikket i telefonen, der bliver erstattet af en USB-C-stik, men at der er tale om, at det er det traditionelle USB-stik i opladeren, der bliver erstattet af et USB-C-stik.Gennem den seneste tid har det piblet frem med nye rygter om den næste iPhone.Eksempelivs går der også rygter om, at det slet ikke vil blive nødvendigt at oplade telefonen med fysisk stik. I stedet vil telefonen ifølge flere rygter blive udstyret med trådløs-opladning.Som Computerworld tidligere har beskrevet, ventes det også, at den nye telefon vil blive udstyret med en større skærm, mens telefonen vil bevare de samme dimensioner.Derudover går der rygter om telefonen vil blive udstyret med kurvet OLED-skærm.