Ny teknologi sikrer opladning af smartphones på blot 20 minutter

En kinesisk smartphoneproducent er klar med en ny teknologi, der oplader smartphones lynhurtigt.

Moderne smartphones holder for det meste kun til en enkelt dag, før de bliver lænket til væggen for at få mere af den livsnødvendige elektronfyldte juice.Men nu kan du i det mindste glæde dig over udsigten til en hurtigere opladning af telefonen.Det kinesiske mobilselskab Meizu lancerede til Mobile World Congress en ny opladningsteknologi kaldet Super mCharge, der oplader et af selskabets batterier fra 0 til 100 procent på 20 minutter.Meizu benytter en 11V/5A-oplader på 55W via et særligt data-kabel, siger Meizu ifølge Android Central Til trods for den hurtige opladning, bliver batterierne "kun" cirka 40 grader varme, hvilket skulle forebygge, at Meizu bryder i brand, som det var tilfældet med Samsungs Note 7.Meizus tests viser, at et 3.000mAh-batteri efter 800 opladninger via den voldsomme metode stadig har over 80 procent af den oprindelige kapacitet, hvilket burde give batteriet en levetid på over to år.Som hovedregel holder en smartphone kun strøm til en enkelt dag uanset prisen, hvilket Computerworlds testredaktør bekræfter, efter at have testet over 50 smartphones igennem de seneste tre år.Kun få undtagelser som Huawei Mate 9 Pro og udvalgte Sony Xperia Z-telefoner har et batteri, der konsekvent kan holde i to dage.Og du skal ikke regne med en større batterirevolution foreløbig.Trods små innovationer indenfor batteriteknologi, er det næsten altid ny strømbesparende hardware eller optimeret software, der resulterer i en bedre batterilevetid i smartphones.Meizu er dog ikke den eneste virksomhed, der satser på vild opladerteknologi.Det kinesiske firma Oppo fremviste sidste år en opladningsteknologi, der opladede et smartphone-batteri fra 0 til 100 procent på 15 minutter. Teknologien endte dog aldrig i en af firmaets smartphones.Også både OnePlus, Qualcomm og Huawei har hver deres opladningsteknologi, der tillader hurtig opladning. En OnePlus 3T går fra 0 til 60 procent på 30 minutter, og telefoner med Qualcomms nyeste Snapdragon 835-processor vil kunne oplades fra 0 til 50 procent på 15 minutter.