Afsløring efter kæmpe Amazon-nedbrud: Pinlig kommando-fejl skabte massive problemer for Amazon

En ingeniør indtastede en forkert kommando, og herefter gik dele af internettet i sort.

Annonce:



Annonce:





Tidligere på ugen gik dele af internettet i sort, da Amazons cloud-tjeneste Simple Storage Service, også kendt som S3, blev ramt af et fire timer langt nedbrud.Nu har vi fået forklaringen på, hvordan det kunne gå så galt. et åbent brev til sine kunder forklarer Amazon om årsagen.Her fremgår det, at fejlen opstod, da holdet bag tjenesten skulle foretage en fejlfinding.En ingeniør skulle i den forbindelse indtaste en kommando, der skulle tage et meget lille antal servere ud af drift midlertidligt.Men ved en fejl kom ingeniøren til at indtaste en forkert kommando, der i stedet fjernede et meget stort antal servere fra tjenesten.Når en server bliver taget ud af drift, bliver de ifølge Amazon nød til at lave en "fuld genstart," før den kan tilkobles tjenesten igen, hvilket tilsyneladende er en relativ langsommelig proces.Det er således også forklaringen på, at nedbruddet varede i fire timer, selvom fejlen blev opdaget hurtigt.Amazon-nedbruddet ramte en lang række populære internetsider og -tjenester.Blandt de ramte var den populære samarbejdsplatform Slack, websitet Quora, billedetjenesten Giphy samt nyhedsmedier som Buzzfeed og Business Insider.