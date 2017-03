Prøvekørt: Ciscos nye Spark Board er videoopkald og whiteboard i ét til den halve pris af Microsofts Surface Hub

Foto: Cisco

Cisco satser benhårdt på sin nye Spark-infrastruktur, der trækker al virksomhedskommunikation op i skyen. Læs her, hvad fordele og ulemperne er med den nye Cisco-satsning.

Har du arbejdet på kontor, har du mindst én gang prøvet at bande over manglende forbindelse via mødelokalets videoopkaldssystem, det evindelige kabelrod og manglende adaptere.Derfor var vi også interesserede, da Cisco lovede at fjerne alskens kabler og opsætningsbesvær. "Bare et tryk på en app, og så er du forbundet til vores kæmpe iPad på væggen i mødelokalet," forklarede Cisco.Den "kæmpe iPad" er Ciscos Spark Board. En 55 tommer stor touch-skærm til mødelokalet, der både fungerer som et whiteboard til det kreative møde og som opkaldsskærm til videomøder via Ciscos Spark-tjeneste.Det lyder som noget, man har hørt om før. Microsoft lancerede sin Surface Hub, et Windows 10-styret 55 tommer digitalt whiteboard med integreret Office 365, OneDrive og Skype for Business, og også Google har lanceret sit Jamboard, et digitalt whiteboard med indbygget Google Hangout-opkobling og Google Docs.Og Cisco har Spark Board, der er integreret med Ciscos Spark "Hybrid cloud-samarbejdsplatform".Spark Board er en 55 tommer stor touch-skærm og bygger på Ciscos Spark-kommunikationsplatform.I Spark-tjenesten kan man oprette teams med forskellige personer i virksomheden, hvor al kommunikation kan deles både før, under og efter et møde. Delte filer uploades til Spark-skyen, hvor de efterfølgende kan tilgås.Det minder i høj grad om en mellemting mellem Skype for Business og Slack, hvor der kan opbygges små lukkede kanaler.Forskellen er, at du her kan invitere eksterne deltagere med ind i gruppen ved hjælp af en hurtig sendt mail. Et tænkt eksempel er en ekstern partner eller på et fælles projekt.Når mødet starter, har du allerede fyldt Spark-gruppen med de vigtige filer, som alle hurtigt vises på Spark Boardet i mødelokalet. Så snart du går ind i rummet med Sparks app installeret på computeren eller telefonen, kan du på få sekunder vise både powerpoint-filer, videoer eller andre typer dokumenter. Slut med kabeltilslutninger.Du kan også skærmdele fra din computer eller tablet trådløst, eller via kabel, hvis du foretrækker dette. Du kan også bare bruge Spark Board som et whiteboard.Alt gemmes under mødet gruppe/space på Spark-platformen i skyen. Ligesom ved Microsoft Surface Hub gemmes intet på selve Spark Board af sikkerhedsmæssige grunde."Vores tanke har hele tiden været, at det skulle være så nemt som en app på en smartphone, og det synes vi, er lykkes, siger John Hauge Petersen, salgschef for Collaboration hos Cisco Danmark.John Hauge Petersen fremviste al ovennævnte for Computerworld, og det er ikke bare tom marketingssnak:PowerPoint-filer blev nemt tilføjet til en fælles gruppe mellem mig og John Hauge fra en Windows-computers klient. Vi foretog et møde, hvor vi afspillede PP-filen på skærmen, mens vi ringede en Cisco-kollega op via videoopkald, der også delte sin skærm.Der blev også tegnet på whiteboardet, hvilket kollegaen kunne se fra hjemmekontoret, ligesom han selv kunne tegne med på sin Windows 10-computer med touch-skærm. Alle filer gemt før og under mødet forbliver tilgængelige via Spark-appen.Det fungerede godt ud over et par få problemer med skift mellem PowerPoint-slides.Det kræver dog, at du tager del af den voksende kultur med teams og samarbejde, og at du er parat til at rykke team-kommunikation over til Spark.Funktionerne ved Spark Board er elementære, men umiddelbart velfungerende. Du har ikke de samme mange tilslutningsmuligheder, som du finder ved et Surface Hub, der godt nok også koster 65.000 kroner for samme størrelse skærm.John Hauge fortæller dog, at flere funktioner er på vej via automatiske software-opdateringer.Cisco er normalt kendt for sine kommunikationsløsninger, som ligger i den dyre ende af prisskalaen, og som kræver en større infrastruktur at sætte op.Spark Board er et brud med den klassiske tankegang, forklarer John Hauge."Et af vores mere traditionelle opkaldsprodukter til et mødelokale tager cirka 14 dage at sætte op og få til at fungere. Det nye Spark board tager de fem minutter, det tager at pakke skærmen ud af boksen og skrue fire skruer i væggen til vægbeslaget og tilslutte strøm- og internetstik," forklarer John Hauge.Spark Board kræver ingen dedikeret linje ud af huset. Blot en stabil og stærk Wi-Fi-forbindelse eller et internetstik. Alle opkald og al kommunikation foregår igennem Ciscos Spark-cloudtjeneste, hvad end det er opkald til Skype-personer, telefonnumre, andre Cisco-brugere eller til andre udbydere såsom Polycom-systemer.Det er ikke en erstatning af Ciscos andre videokonferenceprodukter, men i stedet en anden type produkt til det kreative mødelokale eller de mindre virksomheder."Til store møder vil vi stadig anbefale en af vores dedikerede kommunikationsprodukter, for video- og lydkvaliteten er højere, men til det kreative mødelokale, til teamet der skal ringe en ind til et møde, eller til den lille virksomhed, mener vi, at Sparkboard er perfekt," siger John Hauge.Så hvor er hagen? Hvor er teksten med småt, der ender med at fratage dig din førstefødte søn?Som udgangspunkt skal du betale for Spark Boardet, der koster 5.000 euro - eller cirka 35.000 kroner samt et abonnement på 200 dollars om måneden - cirka 1.500 kroner.Spark-platformen er derudover gratis at bruge uanset, hvor mange der deltager i de enkelte teams, med mindre du vil foretage video-opkald med mere end tre ad gangen.I så fald koster det mellem 20 og 12,5 dollars, alt efter hvor mange brugere, der skal tilknyttes.Spark Board er et interessant produkt i en tid, hvor hele samarbejdsmentaliteten omfavnes.Så er Spark og Spark Board den perfekte løsning? Nej, den slags findes ikke.Hvis din virksomhed allerede har organisationen godt og grundigt begravet i Skype for Business, så vil Spark blot blive endnu en tjeneste, endnu en kommunikationsplatform at holde styr på blandt sms'er, mails, Skype-beskeder og opkald og Messenger-beskeder.Spark Board fungerer godt, ingen tvivl om det, men det er tilgængeligheden og bekvemmeligheden - at det er let at tilslutte - der er trækplastret.Du får langt flere funktioner i Surface Hub, der dog som udgangspunkt koster det dobbelte.