Nye iPad-modeller er på vej - her er rygterne

Der kan være en helt ny iPad i ny størrelse på vej i starten af næste måned.

Meget tyder på, at Apple meget snart er på vej med nye iPad-modeller.Det taiwanesiske medie Digitimes , der blandt andet dækker forholdene hos Apples asiatiske leverandører, skriver, at det ventes, at Apple vil præsentere sine nye iPads ved en event i starten af april.En event der ifølge Digitimes samtidig kommer til at markere indvielsen af Apple nye hovedkvarter, Apple Park i Cupertino, Californien.Samtidig tyder meget på, at der i disse dage bliver testet en række nye iPad-modeller i og omkring Apples hovedkvarter i Cupertino.Marketings-firmaet Fiksu har ifølge tech-mediet Techcrunch identificeret fire forskellige helt nye iPad-modeller, der dukker op i de data om internetbrugere, som virksomheden indsamler.De første nye iPads begyndte at dukke op i virksomhedens datasæt i september, men antallet af observationer af test-enhederne er steget kraftigt i det nye år.Antallet af observation af testenhederne er ifølge Fiksu erfaring nu så stort, at virksomheden vurderer, at de nye modeller vil blive præsenteret i løbet af den næste måneds tid.Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo, der ofte rammer rigtigt med sin forudsigelser, hævder, at Apple vil præsentere en iPad Pro i en helt ny størrelse på 10,5 tommer.Den nye iPad på 10,5 tommer vil angiveligt have samme ydre dimensioner om den nuværende iPad Pro med en skærm på 9,7 tommer, men Apple vil altså - hvis rygtet er sandt - være i stand til at øge skærmareal uden at det på virker enhedens størrelse.Det ventes, at iPaden vil blive udstyret med A10X-processor, der vil være en modificeret udgave af den processor, som alle i dag sidder i iPhone 7.