Opråb fra kendt softwareudvikler: Drop de håbløse krav til adgangskoder - giver ingen mening længere

Mange onlinetjenesters krav til brugernes adgangskoder giver ingen mening, lyder opråbet fra den kendte softwareudvikler Jeff Atwood, der står bag Stack Overflow.

"På grund af cloud computing og GPU password hash cracking er en hvilken som helst adgangskode på otte tegn eller mindre i dag faretruende tæt på slet ikke at være en adgangskode."Sådan lyder opråbet fra Jeff Atwood, der er softwareudvikler, iværksætter og ikke mindst medstifter af det populære programmør-website Stack Overflow, i et blogindlæg Her argumenterer han for, hvorfor mange af de krav til adgangskoder, forskellige internet-tjenester anvender i dag, ikke giver ret meget mening.Det gælder eksempelvis regler om, at der skal være tal eller symboler i adgangskoden.Den type regler frustrerer mange brugere, der derfor forsøger at omgå reglerne eller forsimple adgangskoden, så den lever op til reglerne.Værre er det, at analyser af de mest populære adgangskoder på internettet viser, at reglerne alligevel ikke vil have den ønskede effekt - som jo er at skabe mere unikke og sikre adgangskoder.Jeff Atwood slår til gengæld et slag for, at den vigtigste regel af alle bør være, at adgangskoden skal være længere, end det i dag typisk er tilfældet.Konkret mener han, at en almindelige brugers adgangskode bør være på minumum 10 tegn, mens en bruger, der eksempelvis har administrator-rettigheder, bør have adgangskoder på 15 tegn eller mere.Eksempelvis viser det sig via analyser af de 25 mest almindelige adgangskoder, at kun fem af de 25 på listen er på 10 tegn eller mere."...så hvis vi kræver adgangskoder på 10 tegn, har vi allerede reduceret vores eksponering blandt de mest almindelige adgangskoder med 80 procent."Jeff Atwood foreslår samtidig, at man ganske enkelt begynder at stille krav om, at brugerne ikke må vælge en adgangskode, der er på listen over de mest almindelige adgangskoder."Der er ingen tvivl om, at en hacker vil prøve disse almindelige adgangskoder i et forsøg på at hacke - og det er chokerende, hvor lang du kan komme med blot at begrænse dig til de 1.000 mest almindelige adgangskoder," skriver Jeff Atwood.Samtidig mener Stack Overflow-stifteren, at man helt banalt skal afvise adgangskoder, der er identiske med brugernavnet eller brugerens email-adresse.Det er ikke først gang, at webtjenesternes krav til adgangskoder bliver kritiseret.Der har også tidligere været kritik af de måleværktøjer, de forskellige tjenester anvender til at fortælle dig, om din nye adgangskode er for svag, acceptabel eller ligefrem stærk.Forskere fra Concordia University i Canada udførte sidste år et interessant studie af måleværktøjerne ved at sende millioner af ikke specielt gode adgangskoder igennem de værktøjer, som blandt andre Google, Yahoo!, Dropbox, Twitter og Skype gør brug af."Udfaldet viste sig at være meget inkonsekvent. Det, der var stærkt på én webside, var svagt på en anden," lød konklusionen."Disse svagheder og inkonvensen kan forvirre brugerne, når de skal vælge et stærkere password og derfor mindske formålet med disse måleværktøjer."Læs mere om den undersøgelse her