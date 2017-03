Test af Huawei P10: Huawei brillerer med supermobil til en lav pris - men der mangler noget

Huawei P10 er en super Android 7.0-smartphone med hardware i topklassen til en lavere pris en konkurrenterne, men der er alligevel noget, der mangler.

Huawei P10

P10's bund ligner fuldstændig en iPhones, hvis du bytter lightingstikket ud med en mere alsidig USB C.

Specifikationer Mål: 145,3 x 69.3 x 7,0 mm

Vægt: 145 gram

Skærm: 5.1" Full HD IPS-skærm, 423 PPI,

Ydelse: Kirin 960 octa-core (4x2,4 + 4x1,8 GHz), 4 GB RAM

Kamera: 27mm f/2,2 optik 12 MP + 20MP monokrom kamera, 8 MP frontkamera, 4K video

Lager: 64GB (plads til MicroSD)

Software: Android 7.0 Nougat

Netværk: 2G, 3G, 4G Cat. 9 LTE

Batteri: 3.200 mAh

Øvrigt: Fingeraftrykslæser, USB Type-C (Super Charge),

Telefonen har to kameraer, der sammen danner et billede. Foto: Morten Sahl Madsen

Huaweis EMUI-Android-system ligner stadig meget iOS. "Satan" i samtalen med min lillebror er kælenavnet for vores hund. Skærmklip: Morten Sahl Madsen

Huawei P10 Plus: Relativ kompakt telefon med 5,1 tommer stor skærm

Gode materialer og godt samlet - føles som et gedigent produkt

Prisen

Ydeevnen i top

Super kamera Minus: Softwaren føles ikke færdigpudset

Ikke vandtæt

Prisen er højere end P9

Lidt kedelig og konservativ Karakter:

Huaweis P-serie, P for premium, har siden P8-lanceringen to år siden været et sikkert bud på en god og gedigen smartphone til en fornuftig pris. Ofte flere tusinde kroner under konkurrenterne.Du får ikke det bedste af det bedste, men nok til de flestes behov.Siden kom P9 på markedet , og i år ved Mobile World Congress lancerede Huawei så sin P10 - en smartphone til 4.500 kroner med næsten den samme hardware som Huaweis toptelefon fra efteråret 2016, Mate 9 Pro, men til 1.500 kroner mindre.Derfor tager vi et kig på Huawei P10 med en startpris på 4.500 kroner.Huawei P10 byder på en efter moderne standarder lille smartphone med en 5.1 tommer skærm. Faktisk er det en af de mindste flagskibstelefoner med Android længe, og den føles kun en smule større end en iPhone 7.Og når vi nu nævner en iPhone, så er det tydeligt at se, hvor Huawei har hentet inspirationen fra. Fra de afrundede, bløde hjørner i metalrammen til de buede antennelinjer og placering af højttaler og USB C-port er telefonen meget lig en iPhone 7.Selv Pentalobe-skruerne i bunden, som Apple er kendt for at benytte, har Huawei kopieret. Alle andre smartphone-producenter benytter de mere almindelige skruer.Den største afvigelse er kameraet, der består af to kameramoduler, samt startknappen på siden af telefonen, der har en fræk rød Leica-farve.Min bedre halvdel troede, at jeg havde fået en iPhone, da jeg kom ind ad døren derhjemme med P10.Det er skamløst og kan forklare, hvorfor Huawei ikke sælger P10 i iPhonens eget hjemland, USA, men samtidig fungerer det også. Telefonen er bygget i solide, gode materialer, og mens vi bedre kunne lide P9's mere kantede design, er P10 uden tvivl en flot smartphone.Fingerskanneren har flyttet sig fra bagsiden på en P9 til forsiden under skærmen og fungerer både som "hjem-knap", "tilbage-knap" og "senest-knap" via forskellige swipes og tryk. Det fungerer, men kræver virkelig tilvænning, hvis du er vant til andre Android-telefoner.Du kan slå det fra og benytte software-knapper i stedet, men så mister du noget skærmplads.Telefonen låner en del hardware fra Huaweis anmelderroste Mate 9 Pro-telefon, der udkom i november måned. Det er det samme kamera, som der sidder i Mate 9 Pro, og processoren er også den samme.Der er dog forskelle, der sænker prisen med 1.500 kroner i forhold til end Mate 9 pro.P10 har kun 4 GB RAM imod Mate 9 Pros 6 GB, skærmopløsningen på P10 er på 1.920 x 1.080 imod Mate 9 pros 2.560 x 1.440 pixels, ligesom skærmentypen er skiftet til den mindre flotte LCD hos P10 og ikke den kontrastfyldte OLED som på Mate 9 Pro.P10 har desuden et mindre batteri end Mate 9 Pro. Vi vil dog skynde os at sige, at P10 nemt holder til en dags almindelig brug plus det løse.Vi oplever dog ikke, at hverken den lavere opløsning eller mindre mængde hukommelse er et problem overhovedet. Telefonen klarer fint dagligdagens multitasking, og skærmen er stadig skarp og farverig, omend langt fra lige så flot og kontrastfyldt som Mate 9 Pro.Ifølge kameraeksperterne fra DxOMark er P10's kamera bedre end Mate 9 Pros på trods af den samme indmad. Vi vil ikke anfægte eksperternes vurdering, men kan ikke se den store forskel mellem billeder taget med Huawei Mate 9 Pro og P10.Dermed ikke sagt at P10 tager dårlige billeder. Tværtimod. Mate 9 Pros dobbeltløbede kamera var et af 2016's store overraskelser, og klart en af vores foretrukne mobilkameraer fra sidste år.Billederne er imponerende skarpe med flotte, dog stadig realistiske farver og særligt muligheden for at skyde ægte sort/hvid-billeder med telefonens 20 megapixel monokrom-kamera er en undervurderet evne, der opmuntrer en til at tage billeder med kameraet.Hvis det er standarden i Huaweis smartphones - selv i den relativt billige P10 til 4.500 kroner, så ser det lyst ud for kameraglade Huawei-fans.Er det ikke vildt nok, så kommer Huawei også med en P10 Plus, hvor kameraet er blevet forbedret. Denne har vi dog ikke haft mulighed for at teste endnu.Android 7.0 er installeret på telefonen, og som alle andre telefoner med den nyeste version af Android, fungerer telefonen fremragende.Det er dog på software-siden, at vi stadig finder Huaweis største mangler. Oversættelser fra kinesisk til dansk er stadig til tider fejlbehæftede og mangelfuld, omend det er blevet bedre med hver ny Huawei-telefon.Samtidig har Huawei pillet meget ved den originale Android-version, og det efterlader Android med unødvendige animationer og gradueringer i farver og gennemsigtige felter, som nogle steder ser brandgodt ud og andre steder knap så flot.Huawei P10 er en lækker telefon i gode materialer med hardware, der kan klare 99 procent af forbrugernes behov.Men der mangler noget.Det er en lettere kedelig telefon og en sikker telefon for Huawei. Alt spiller og fungerer helt perfekt, men uden nogen nævneværdige innovative funktioner. Det er en smartphone i sin reneste form, og den gør det godt, men den føles samtidig som en telefon fra 2016.LG har præsenteret sin LG G6, hvor skærmen næsten dækker hele fronten af telefonen, og det samme forventes Samsung snart at gøre, ligesom både Samsung og HTC er på vej med nye 2017-processorer imod P10's 2016-chip.Når det så er sagt, er Huawei P10 til prisen en skøn smartphone. Det er kun OnePlus 3T, som vi anser som en bedre smartphone til prisen (den koster 1.000 kroner mindre end P10).Men vil du have en smartphone med et langt bedre kamera, stabil og god ydeevne, et udmærket batteri og ikke mindst en skærmstørrelse på 5,1 tommer og ikke 5,5 tommer, så er P10 et sikkert hit.