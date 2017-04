Windows 10 banker Apples Mac-computere klart af banen - men Apple går stadig glad til banken

Målt på antal banker Windows 10 klart Apples Mac-computere af banen. Mere end fire gange så mange personer anvender Windows 10.

Apples lille Macbook 12.

100 millioner.Det er antallet af Mac-brugere og dermed Mac-computere verden over ifølge Apple.Det er usædvanligt, at Apple fortæller om salget af antallet af Mac-computere, men det er ikke desto mindre det, Apple har gjort over for det amerikanske medie TechCrunch Selvom 100 millioner er et stort tal, er det ikke meget i forhold til markedet for bærbare og stationære computere, hvor Microsoft stadig sidder solidt på tronen.Det estimeres, at der findes over en milliard Windows-computere verden over. Der findes i dag mere end fire gange så mange Windows 10-computere end Mac-computere på verdensplan, nemlig godt 400 millioner stykker.Det er tal, som Computerworlds egne brugertal bekræfter.Siden lanceringen i 2015 har Windows 10 støt rejst sig som det mest populære styresystem til at besøge Computerworld. I dag er 52 procent af alle besøgende Windows-brugere og ud af de 52 procent er 60 procent Windows 10.Kun ni procent af vores besøgende er Mac-brugere. Dog er 24 procent af vores besøgende fra en iPhone eller en iPad.Apple skal dog ikke græde snot over det lavere antal Mac-computere. I samme interview med TechCrunch fortæller Apple også, at selskabets Mac-forretning er næsten 175 milliarder danske kroner værd.Apple fortæller også, at størstedelen af Macbook-salget - cirka 80 procent - er Macbook-computere. Kigger man ind i ethvert auditorium på de danske uddannelsesinstitutioner, finder man hurtigt målgruppen for de sølvfarvede computere.Apple lancerede nye Macbook Pro-computere i efteråret, der modtog en del kritik fra anmeldere og brugere.Det californiske selskab fortæller dog, at salget af Macbook Pro's stadig har været positivt, og at der i det sidste kvartal har været en stigning i salget af Macbook på 20 procent.Apple har tidligere været meget hemmelighedsfulde omkring mængden af Mac-computere der sælges. At Apple åbner op for Mac-butikken og informationer sker på samme tid som en mindre opdatering til den aldrende Mac Pro-computer.I samme omgang fortæller Apples Mac-ansvarlige Phil Schiller til Buzzfeed News , at selskabet er på vej med en fuldstændig nytænkt Mac Pro-computer til de professionelle samt nye iMac-computer og nye Mac-monitors.Apple har ellers i flere år forsømt både iMac- og Mac Pro-computerne, og er du Mac-brugere, kan du derfor se frem til nye iMacs i løbet af 2017. Nye Mac Pro-computere udkommer ikke i år.Læs også:Pro 13 med Touch Bar[/b]