Apples under-leverandører ramt hårdt af Apples regnskab: Aktiekurser dykker efter skuffende iPhone-salg

Apple solgte færre iPhones end forventet i sidste kvartal, og det sender bølger igennem aktiemarkedet for producenter af sensorer og microprocessorer til Apple.

Fald i aktiekursen hos leverandører Dialog Semiconductor: -2,5 procent

Imagination Technologies: -3.3 procent

Jabil Circuit Inc: -1,5 procent

Qorvo Inc: -0,5 procent

ON Semiconductor Corp: -0,4 procent

AMS: -1,2 procent

STMicro: -1,8 procent

ASML: -0,4 procent

Aktiekursen for amerikanske og europæiske leverandører af microchips, sensorer og anden indmad til Apples iPhones faldt onsdag efter Apples seneste kvartalsregnskab.Et regnskab der fremviste et lavere antal solgte iPhones end forventet.Det skriver Reuters Apple solgte i det seneste kvartal knap 430.000 færre iPhones end forventet.Det lyder ikke som som det store antal, når det samlede antal solgte iPhones lød på 50,76 millioner, men analytikerne havde forventet et salg af iPhones i omegnen af 52,27 millioner enheder, og derfor virker faldet opsigt.Det fik efterfølgende aktiekurserne til at falde hos selskaber som Dialog, Imagination Technologies, Jabil Circuit, On Semiconductor Corps, AMS og Qorvo Inc.Det er virksomheder, som er ukendte for de fleste, men som alle leverer chip, sensorer, radiomodtagere, metalrammer og lignende til Apples iPhones.Dialog Semiconductor, et europæisk selskab, der leverer systemer til strømforbrug til iPhonen, henter 75 procent af sin omsætning fra Apple, og måtte lukke onsdag med et fald på 2,5 procent på det europæiske aktiemarked.Værst stod det til for Imagination Technologies, hvis aktiekurs faldt med 3,3 procent.Imagination producerer grafikprocessoren (GPU) brugt i smartphones heriblandt iPhones, og det er ikke første gang, at Apple påvirker selskabet.I april lød det fra Apple, at selskabet inden for 15 til 24 måneder ville stoppe med at benytte sig af Imaginations GPU-enhed og - formodentligt - udvikle sin egen grafiske motor til iPhonen ligesom selskabet gør med sine CPU'er.Det fik Imaginations aktiekurs til at falde til en tredjedel på bare en enkel dag.Et mere grelt tilfælde var GTAT, der skulle producere safirglas til Apples iPhone 6 tilbage i 2014.Selskabet havde investeret milliarder for at kunne producere safirglas på Apples opfordring, men da GTAT ikke kunne producere safirglas , der levede op til Apples forventninger, gik Apple fra aftalen, og GTAT måtte erklære sig konkurs.