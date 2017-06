Apple indrømmer: Ja, vi arbejder på selvkørende biler

Apples administrerende direktør, Tim Cook, indrømmer at virksomheden arbejder på at udvikle selvkørende teknologi til biler.

Efter mange års rygter erkender Apples administrerende direktør, Tim Cook, nu, at virksomheden arbejder på at udvikle selvkørende teknologi til biler.Det sker i et interview med det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg "Vi har fokus på autonome systemer, og et af formålene med autonome systemer er helt sikkert selvkørende biler, men der er også andre formål," siger han og tilføjer:"Det er en kerne-teknologi, som vi anser som værende meget vigtig."Gennem de seneste år har der været vedholdende rygter om, at Apple planlægger at gå ind på bil-markedet.Eksempelvis fik Apple tidligere på året tilladelse til at teste selvekørende biler i den amerikanske stat Californien.Efterfølgende er adskillige biler af mærket Lexus udstyret med Apples teknologi blevet spottet på de californiske veje.I interviewet med Bloomberg forudser Tim Cook, at vi i løbet af de kommende år vil opleve store forandringer på markedet for biler- og persontransport"Der er en kæmpe disruption på vej her," siger Tim Cook til Bloomberg og henviser til ikke bare udviklingen indenfor selvkørende teknologi, men også den stigende udbredelse af elektriske biler og kørselstjenester som Uber."Det er tre store forandringer, der sker på stort set samme tid," konstaterer Tim Cook.Der har længe gået rygter om, at Apple arbejder på udvikle en elektrisk bil, der skal tage kampen op mod Tesla. Et projekt der gik under navnet, Project Titan.Men ifølge de seneste rygter har Apple har sat de planer i bero og i øjeblikket satser virksomheden på at udvikle den underliggende selvkørende teknologi.