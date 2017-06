Microsoft udsat for gigantisk læk: 32 terabyte kildekode og uofficielle Windows 10-versioner smidt på nettet

En gigantisk mængde kildekode fra Microsoft er blevet lækket på internettet. Det er det største læk af data fra Microsoft siden 2004.

Annonce:



Annonce:

32 terabyte data er blevet lækket fra Microsofts servere, hvori der blandt andet befinder sig uofficielle test-versioner af Windows 10 og essentiel og hemmelig Microsoft-kildekode.Det skriver The Register De mange data blev lækket til betaarchive.com, men er ved at blive fjernet igen.Blandt den lækkede kode er en del af Microsofts Shared Source Kit, der indeholder kode fra kernen af Microsofts Windows 10-system, heriblandt hardware-drivers, PnP kode, USB og WiFi-stacks, lagerplads-drivers og Arm-specifik OneCore-kernekode.Shared Source Kit er en samling kode, som normalt kun vises til meget specifikke kunder, de største enterprise-virksomheder, regeringer, hardware-partnere og lignende, men nu har den altså ligget til offentligt skue.Faren er, at it-kriminelle med adgang til kildekoden kan se direkte ind i kernen af Windows 10 og finde sårbarheder.Også tophemmelige versioner af kommende Windows 10 og Windows Server 2016 var blandt de lækkede data. Flere uudgivne versioner af Windows 10 "Redstone" er i blandt samt en 64-bit Arm-version, som er den kommende version af Windows 10, der kan køre på Arm-processorer (smartphone-processorer).Det kan man blandt andet se i koden, hvor der stadig er implementeret debugging-software, der normalt fjernes inden offentlig udgivelse.Lækket bliver beskrevet som det største læk siden 2004, hvor Windows 2000's kildekode blev offentliggjort.Microsoft har bekræftet overfor The Register, at det lækkede materiale korrekt indeholder kildekode. Betaarchive er i færd med at fjerne de ikke-offentlige filer fra sine servere.