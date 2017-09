Microsoft gør klar til VR-krig mod Google og Apple: Afholder stort "mixed reality" event i oktober

Den 3. oktober afholder Microsoft et nyt mixed reality-event omkring sin ambitiøse “mixed reality”-platform, der skal give virtual reality til alle.

Microsoft afholder et nyt event den 3. oktober, som skal omhandle mixed reality.Mixed reality er Microsofts navn for virtual/augmented reality-verdenen, der omfatter både VR-briller og Microsofts egne holografiske AR-briller, HoloLens.Eventet afholdes i San Francisco, hvor blandt andet Microsofts MR-chef og opfinder af både HoloLens og Kinect-kameraet, Alex Kipman, vil tale.Det plejer at være et godt tegn for store nyheder. Dog skriver The Verge, at eventet formodentligt vil omhandle de muligheder, der vil være at finde i den kommende Fall Creators Update, der udkommer den 17. oktober.Her indbygges MR-universet direkte ind i Windows 10, og det er også datoen, hvor HP, Lenovo, Acer, Dell og andre udgiver sine MR-headset.Det er headsets, der er markant billigere end både de eksisterende VR-headset såsom HTC Vive og Microsofts egne HoloLens-briller.The Verge skriver også, at vi ikke skal forvente at se et nyt HoloLens-headset. Det nuværende HoloLens-headset, der kan vise svævende hologrammer for øjnene af dig, koster knap 20.000 kroner og er stadig et developer-produkt.Microsoft arbejder i øjeblikket på et nyt headset med en indbygget AI-chip, men der er en god chance for, at det først udkommer i 2019. Grunden er, at Microsoft ikke føler sig presset på markedet af konkurrenterne.Både Apple og Google har ellers taget AR-til sig i deres smartphones.