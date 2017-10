IBM’s Watson har gennemlæst 600 jobopslag, og snart kan der blive vendt op og ned på vores jobsøgning

Kunstig intelligens kan forandre den måde virksomheder rekrutterer på. Derfor har IBM netop gennemført et stort forsøg med Danmarks største erhvervsskole.

IBM’s kunstige intelligens-løsning Watson har gennemlæst lige knap 600 jobopslag i et nyt eksperiment, der skal skabe indsigt i hvilke kompetencer, som i øjeblikket efterspørges blandt danske arbejdsgivere.Det sker i et samarbejde mellem Danmarks største erhvervsakademi Cphbusiness og it-giganten IBM.Henrik Toft, der er informationsarkitekt hos IBM Software i Danmark, forklarer til Computerworld, at forsøget skal være med til at sikre, at Cphbusiness får øget viden om de seneste trends på det danske jobmarked.“Skolerne har naturligvis en interesse i at matche de behov, der er på arbejdsmarkedet. Men som skole kan det være svært at have fingeren på pulsen i forhold til de nyeste trends på jobmarkedet,” siger han.Henrik Toft forklarer, at forsøget startede, fordi IBM havde en tese om, at det ville være muligt at hjælpe skoler som Cphbusiness ved at få Watson til at høste oplysinger fra danske jobannoncer.I det konkrete tilfælde blev der kun høstet annoncer, der vedrører salg og marketing.Det er Henrik Tofts vurdering, at den eksplosive udvikling inden for kunstig intelligens kan forandre den måde, som rekruttering fungerer på i dag.Som eksempel nævner han, at mange virksomheder i dag håndterer rekrutteringen manuelt.Typisk sidder virksomhedernes rekrutteringsansvarlige med en liste med krav til den kommende medarbejder i den ene hånd, og ved den anden hånd har de en bunke med cv’ere, der indeholder et væld af forskellige kompetencer.“I fremtiden vil det via automatiseringer blive muligt at matche ledige job og folk med det rette cv, og det er noget, som helt klart vil have gavnlig samfundsmæssig effekt,” vurderer han.I dag findes Watson i knap 70 forskellige varianter, og den variant der er blevet brugt i dette konkrete tilfælde hedder Watson Explore.Ifølge Henrik Toft udmærker den sig ved, at den har lært at forstå dansk grammatik.“Watson har fået en grammatisk indsigt i tekster, der gør løsningen i stand til at identificere specifikke navneord, egenavne eller tillægsord, som har en stigende eller faldende tendens."“Men det er også muligt at foretage mere avancerede analyser. Mit bedste eksempel er, at hvis vi har en bisætning, hvor der står han eller hun, og vi i hovedsætningen har to egenavne, så kan Watson med rimelig stor sandsynlighed sige, at de to egenavne er navnet på en person,” fortæller han.IBM betegner samarbejdet med Cphbusiness som et forsøgsprojekt med en begrænset mængde data, hvilket sætter en naturlig grænse for, hvilke konklusioner, der kan drages.Men ikke desto mindre viser forsøget, at projektledelse optræder med stigende hyppighed i jobannoncer i dag.Samtidig er det også muligt at konkludere, at der ikke længere efterspørges kandidater, der har et såkaldt pc-kørekort. Noget der ellers forekom hyppigt for få årtier siden.Til gengæld efterspørges kompetencer indenfor social media i dag i knap 30 procent af alle annoncerne.