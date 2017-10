Så er Apple Pay er kommet til Danmark: Så mange får adgang til tjenesten i dag

Fra i dag er det muligt for en række danske bankkunder at betale med Apple Pay. Du skal dog være kunde i én af to banker for, at du som en af de første kan benytte løsningen.

Annonce:



Annonce:

Disse produkter understøtter Apple Pay Det er ikke alle Apples produkter, der understøtter den nye beatlingsløsning, og derfor er det heller ikke alle de to bankers kunder, der får glæde af løsningen.



Her er en liste over, hvilke produkter du kan bruge til at betale med:



Phone X

iPhone 8

iPhone 8 plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE Apple Watch



Alle modeller iPad



iPad (5. generation)

iPad Pro

iPad Air 2

iPad mini 4

iPad mini 3 Mac



MacBook Pro med Touch ID

En Mac-model introduceret i 2012 eller senere med en Apple Pay-kompatibel iPhone eller Apple Watch Kilde: Nordea

"Med Apple Pay som supplement til vores eksisterende løsninger til mobilbetaling kan vi tilbyde vores iPhone- og Apple Watch-kunder en sikker og brugervenlig global løsning, der gør hverdagen nemmere," siger Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for privatkunder på Nordeas hjemmeside.





"Vi vil gerne være der, hvor vores kunder er – også når det gælder deres valg af mobile

betalingsløsninger. Med Apple Pay giver vi vores kunder mulighed for at vælge den betalingsløsning, der passer bedst til dem," siger bankdirektør Peter Schleidt fra Jyske Bank.

Efter lang tids spekulation bekræftes det nu, at Apple Pay er kommet til Danmark.Det oplyser Nordea og Jyske Bank Hos Jyske Bank er man også glad for at kunne tilbyde kunderne den nye service.I første omgang får kunderne i de to store banker glæde af betalingsløsningen, der har været længe ventet.Det betyder i følge Nordea, at de giver 1,3 millioner danskere mulighed for at benytte løsningen, såfremt de har en smartphone eller et andet Apple-produkt, der understøtter løsningen.Systemet har dog en række krav, der blandt andet betyder, at selvom Apple's telefoner er meget populære herhjemme, så skal du have en iPhone 6 eller nyere for at benytte løsningen.Systemet kan bruges ved udvalgte terminaler og fungerer ved, at man holder telefonen hen til betalingsterminalen samtidigt med, at man holder sin tommelfinger på Touch-ID-knappen.