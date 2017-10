Lad være med at tage dit barn med på din hemmelige arbejdsplads: Apple-ingeniør fyret efter datter lækkede iPhone X på YouTube

foto: YouTube

Apple har fyret en af sine ingeniører på sit Apple Pay-system efter, at hans datter åbent i Apples kantine filmede og delte en video til YouTube med sensitive informationer

Lad være med at tage dit barn med ind i det mest hemmelige område i din virksomhed.Og hvis du gør det alligevel, så tag lige det filmende kamera fra barnet. Ellers kan det få konsekvenser.Den lektie har en Apple-ingeniør lært på den hårde måde.Han er ifølge 9to5Mac og The Verge blevet fyret fra sit job i Apples hovedkvarter, efter hans datter filmede og delte sin fars nye iPhone X.Du kan se videoen herunder.Hvad der ligner en video af en leverpostejs-kedelig teenagers indblik i hendes fars spændende hverdag, indeholder dog mere end blot 30 sekunders video af en iPhone X.Det er forbudt at filme på Apples campus, og under filmingen af faderens iPhone X åbnes der en Noter-app, der omtaler kodenavne på endnu ikke lancerede Apple-produkter.Det er ikke første gang, at Apple må slås med læk.I 2010 glemte en 27-årig software-ingeniør ansat hos Apple sin iPhone-prototype (iPhone 4) på en bar.Mediet Gizmodo fik efterfølgende fingre i telefonen og bragte historier om den.Også Microsoft har kæmpet med læk indefra. Engang dele enor en Microsoft-ansats søn billeder på nettet af en Xbox 360, før den var blevet lanceret. Også han blev fyret.Den nye iPhone X kommer til salg fra 3. november.til 10.000 kroner? Skal du købe? Eller spare pengene?



