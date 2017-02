Midt i jubelregnskab: Facebook mister 3,5 milliarder kroner efter dom om kodemisbrug

Midt i et drømmeregnskab skal Facebook tilbagebetale 3,5 milliarder kroner i sag om kodemisbrug.

En amerikansk domstol har beordret Facebook til at betale 500 millioner dollars - 3,5 milliarder kroner - til spiludvikleren Zenimax.Ifølge retten har Facebook ulovligt benyttet Zenimax' VR-teknologi i forbindelse med udviklingen af Oculus - der siden 2014 er ejet af Facebook - eget VR-headset, Oculus Rift.I sagen var blandt andet Oculus CEO, Palmer Luckey og Oculus' CTO, John Carmack sigtet for at have benyttet viden fra Zenimax til at have udviklet Oculus Rift.Selv Facebook-stifter Mark Zuckerberg har været i vidneskrænken i sagen, der nu er endt med en milliardregning til Facebook. Han fortalte dog, at han aldrig havde hørt om Zenimax før retsagen.Retsagen har kørt siden 2014, hvor Zenimax kort efter Facebooks opkøb af Oculus sagsøgte Facebook og Oculus for to millarder dollars - godt 14 millarder kroner.Facebook har anket dommen.Selvom 3,5 millarder kroner lyder af mange penge, så vil det næppe betyde det store for Facebook. Selskabet bag verdens mest populære sociale medie gik ud af 2016 med et imponerende regnskab.I de sidste tre måneder af 2016 opnåede Facebook et nettoresultat på 3,57 milliarder dollars ud af en omsætning på 8,81 milliarder dollars.Rundt regnet er det et overskud i sidste kvartal 2016 på godt 25 milliarder kroner, og fortsætter brugertilstrømningen til Facebook, vil selskabet ramme to milliarder månedlige brugere i løbet af 2017.Samtidig har Facebook knækket koden ved web versus mobil.For få år tilbage var der ellers stor tvivl hos investorerne, om Mark Zuckerberg kunne tjene penge på det stigende antal mobilbrugere, men Facebook CEO har modbevist netop dette.84 procent af de samlede reklameindtægter kommer fra annoncer vist på mobilen.