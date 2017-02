Kæmpe-forlig: Hundredetusindvis af brugere kan få op til 70 kroner i erstatning for køb af DVD-drev for mange år siden

Efter et massesøgsmål kan hundredetusindevis af amerikanere få op til 70 kroner udbetalt i erstatning. Eneste krav: De skal ahve købt en pc med DVD-drev for mange år siden.

Op til 10 dollar. Så meget kan en meget lang række amerikanere forvente at få udbetalt i erstatning, hvis de for mange år siden har købt et DVD-drev, enten monteret i en pc eller for sig selv.Købte indbyggerne i 23 amerikanske delstater således et DVD-drev - DVD-ROM, DVD-RW eller en kombination - i perioden mellem april 2003 og december 2008, står de altså nu til at få udbetalt 10 dollar per enhed i erstatning.Pengene kommer fra gruppen af hardware-producenter.Sådan lyder det måske lidt mærkelige resultat af et forlig mellem CC og CCC.Sagen strækker sig langt tilbage. Kort og godt handler den om, at 23 sagsøgere for mange år siden gik sammen om at søge erstatning fra en hel række hardware-producenter, som de beskyldte for at holde priserne for DVD-drevene kunstigt oppe via fælles aftale.Hardwareselskaber har gennem årene fastholdt, at de aldrig har indgået fælles aftale om kunstigt opskruede priser.Alligevel har fire af dem, nemlig Hitachi-LG, Panasonic, NEC og Sony, nu 14 år senere indvilget i at indgå forlig med sagsøgerne og betale i alt 865 millioner kroner i erstatning.Tilbage står yderligere syv producenter, som fastholder, at de intet har gjort forkert.De tæller en række forskellige datterselskaber af BenQ, Philips, Samsung, TEAC og Pioneer.Det betyder dybest set, at sagen kan fortsætte i mange år endnu.Gruppen bag massesøgsmålet, som kaldes for Optical Disk Drive Antitrust, har åbnet et website , hvor man kan indtaste sine data, hvis man mener, at man i perioden dengang har købt et DVD-drev, som man mener kan udløse en erstatning på de omkring 70 kroner.DVD-drev regnes ganske vist i dag i vid udstrækning for at være noget, der hører fortiden til. I dag handler data-overførsler og -behandling langt mere om streaming og cloud.