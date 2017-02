Derfor gik Banedanmarks informationstavler i sort i hele landet: Software-opdatering gik galt

Banedanmarks informationssystemer har torsdag morgen været ramt af nedbrud efter en softwareopdateing. Læs her, hvad nedbruddet har haft af konsekvenser.

Torsdag morgen blev hundredetusindvis af rejsende i Danmark mødt af sorte informationstavler på togstationer i hele landet.Sortsynet skyldtes, at en natlig opdatering med dataoverførsler i Banedanmarks informationssystem ikke blev afviklet som forventet.Fejlen fik informationstavlerne, de automatiske udkald til togene og sågar Rejseplanen til at gå ned.Det fortæller Banedanmarks pressevagt til Computerworld.Her oplyses det også, at fejlen formentlig ramte informationssystemerne omkring klokken 05:00 i nat.Software-fejlen blev opdaget med det samme, hvorefter Banedanmarks teknikere blev sat til at fejlrette.Det meste af Banedanmarks informationsudstyr var oppe at køre igen fra lidt i klokken 08;00, selv om automatudkaldene flere steder er erstattet af manuelle udkald.Banedanmarks pressetjeneste fortæller, at selve togtrafikken ikke har været ramt af nedbruddet i informationssystemerne.Det betyder, at togene her til morgen har kørt planmæssigt.Computerworld følger sagen.