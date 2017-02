Københavnerne har fået millioner af kroner i bredbåndsstøtte for næsen af landområderne: S og DF stiger stop

Millionerne i statens bredbåndspulje skal øremærkes landområder, mens København, Aarhus og andre store byer intet skal have, mener S og DF. Landområderne blev de store tabere i seneste støtterunde.

Fakta om bredbåndspuljen Bredbåndspuljen er en del af aftalen "Vækst og udvikling i hele Danmark".



Puljen er på i alt 200 millioner kroner. I 2016 er der afsat 80 millioner, mens der fra 2017-2019 er afsat 40 millioner. Ordningen skal evalueres efter to år.



Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 5 Mbit/s download og 1 Mbit/s upload.



Det er forventningen, at puljen vil bidrage til bedre bredbåndsdækning for mellem 4.000 og 25.000 boliger, virksomheder eller sommerhuse.



Statens støtte til bredbåndsprojekter i Danmark skal fremover være øremærket landområder.Det mener Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.For selv om mange landområder i Danmark i dag ikke har bredbånd - og heller ikke ser ud til at få det foreløbigt - scorede bredbåndsprojekter i ikke mindst København millioner af kroner ved den seneste udddeling.Den kan du læse mere om her:"Det har aldrig været hensigten, at byområder skal have statsstøtte til bredbånd. Derfor bør kriterierne ændres, så midlerne fremover går til landområder," siger Lennart Damsbo-Andersen (S), næstformand i Udvalget for Landdistriker og Øer, til Morgenavisen Jyllands-Posten.Bredbåndspuljen indeholder i alt 200 millioner kroner, som skal uddeles over fire år. Første uddeling var på 80 millioner kroner.Puljen blev oprindeligt etableret med henblik på at støtte bredbåndsprojekter i de tyndtbefolkede områder, hvor de kommercielle spillere ikke kan se meget fidus i at udrulle dyre fibernet.Bredbåndspuljens mider kan imidlertid opså søges af projekter i de store byer.Energistyrelsen, der står bag puljen, blev nærmest oversvømmet af ansøgninger fra projekter, der gerne vil etablere bredbånd.Ved deadline 31. oktober i fjor havde styrelsen modtaget 167 ansøgninger på tilsammen 288 millioner kroner, selv om puljen her maksimalt ville uddele 80 millioner kroner.Regions Sjælland, Midtjylland og Syddanmark havde ansøgt om støtte til flest projekter, nemlig henholdvis 48, 46 og 41, mens Region Hovedstaden havde ansøgt om støtte til 27 projekter.Pengene blev efter endt behandling fordelt til 31 projekter i 21 kommuner. Du kan se en fordeling over uddelingen her. I den seneste uddeling modtog kun tre ud af de 25 land-kommuner, der havde søgt, penge, mens Region Hovedstaden modtog næsten 16 millioner kroner til bredbåndsprojekter.Dansk Folkepartis it-ordfører, Jan Rytkjær Callesen, siger til Morgenavisen Jyllands-Posten, at det ‘skader teleindustriens investeringer i moderne bredbånd, når områder i storbyen får statsstøtte.'"Puljen skal hjælpe landdistrikter, hvor virksomheder og borgere ellers ville blive sat af den digitale fremtid uden støtte fra staten," siger han til avisen.Efter uddelingen har Syddansk Energi oprettet en lokal bredbåndspulje på 300 millioner kroner, der skal bruges på at etablere fibernet til områder i Syddanmark.