Årets vigtigste tema hos topcheferne: It er altså ikke en udgift - det er en tvingende nødvendig investering

Alt for mange virksomheder og ledende direktionsmedlemmer nedtoner værdien af it og CRM, fordi de er oplært og påvirket gennem årtier til at se områderne som udgifter og ikke vitale investeringer. Men tiderne er skiftet. Nu sætter teknologien dagsordenen, og den venter ikke på nogen.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra Microsoft Sådan fremtidssikrer du din karriere med Azure Efterspørgslen efter eksperter i Azure har aldrig været større, og det har aldrig været lettere at blive dygtig til Azure. | Læs mere

"Ingen er nogensinde blevet fyret for at passe på pengene. Endnu."

"De vigtigste mennesker for organisationen er ikke CEO og CFO. Det er kunderne. For de betaler."



Der investeres massivt i kunstig intelligens til biler mens salgsledet ikke prioriteres.

Fra urmennesket til nu har udvikling ikke været et valg, men en nødvendighed. Sådan er det stadig. Nu er vi bare digitale og fungerer i samfund og virksomheder i stedet for stammer. Men principperne er de samme.Fra pilespidser, til hurtigere processorer til cloud og kunstig intelligens. Teknologien driver udviklingen, og det handler stadig om overlevelse og optimering af muligheder.Og et særdeles væsentligt element i den strategiske optimering er CRM og kunstig intelligens.Hvorfor, spørger nogen? Svaret er, at kunderne forventer indsigt, service, tempo og relevans langt ud over, hvad vi har kendt tidligere, og hvad der er menneskeligt muligt.De krav og forventninger der er til, hvor godt virksomheden kender den enkelte kunde, og hvor hurtigt den er klar med relevant kundedialog, kan kun blive mødt med brug af kunstig intelligens.De virksomheder der ikke leverer og matcher kundernes forventningsniveau - eller mere - mister kunder og markedsandele, og ultimativt kan det føre til lukning. Faktisk er 65% til 73% klar til at skifte brand og leverandør, hvis de ikke føler virksomheden kender dem, og er klar til relevant dialog når de er det.Derfor hører temaet hjemme på direktionsgangen.Forretningsstrategi har jo altid ligget som en primær opgave hos direktionen, og typisk været styret af økonomiske betragtninger. Det vil sige, at fokus ofte har været på at begrænse nyindkøb og it-investeringer og inddæmme marketingbudgettet - for det er jo udgifter. Og ingen er nogensinde blevet fyret for at passe på pengene. Endnu.Derfor har it, marketing- og salgsdirektøren ikke per automatik, været med til at træffe de store beslutninger. De skulle bare sikre eksekveringen på de beslutninger, som primært den siddende CEO og CFO havde taget. For tallene skal se godt ud.Men hvis dét er holdningen, der fortsat får lov at leve på direktionsgangen, tager det ikke mange år, før finans- og økonomidirektøren skal ud og finde nye jobs.For det er mere end nogensinde påkrævet med fokus på de rigtige investeringer i marketing, salg, service- og kundedrevet teknologi.Nye undersøgelser viser, at kunderne fra 2020 er klar til at skifte leverandør med et fingerknips, hvis de ikke oplever at et brandderes ønsker og forventninger.Tiderne skifter og det går hurtigt. 2017 er derfor året hvor alle danske virksomheder med ambitioner skal spørge sig selv, om de virkelig er klar til fremtiden. For kunderne er!Marketing- og salgskanaler er også - men hvad hjælper det, hvis ikke virksomhederne møder kunderne, hvor kunderne vil mødes, med de tilbud og budskaber kunderne ønsker - og når kunderne er klar.Den forudseenhed og kundeparathed, der er forventning om i dag, kan kun opnås med anvendelser af seriøs CRM og kunstig intelligens til at indsamle og håndtere data.Men det handler ikke bare om data. Det seneste halve årti har alle talt om Big Data, nu er det de rigtige data. Det faktum gør kunstig intelligens og dens anvendelse i CRM, til de nye stjernespillere på holdet - og de har masser af udviklingspotentiale.Udviklingen går hurtigere end nogensinde, og selvom man ganske rigtigt kan påpege at kunstig intelligens jo ikke er noget nyt i sig selv, går det altså ekstremt hurtigt på området i disse år. Så hurtigt, at der ikke er plads til at læne sig tilbage og sige: "Det kigger vi på til næste regnskabsår."Men det er altså nu, det sker, og de vigtigste mennesker for organisationen er ikke CEO og CFO. Det er kunderne. For de betaler.Det er også interessant at se hvordan kunstig intelligens er fuldt accepteret og genstand for enorme investeringer i f.eks. bilbranchen i forhold til produktion, når forhandlerleddet ganske tydeligt ikke nyder godt af de samme investeringer.Hvor mange bilforhandlere kender deres kunder, eller anvender ægte CRM til at fastholde og styrke loyalitet og salgsindsats? Men hvem er det, der skal betale for bilerne - det er kunderne og de er stadig ikke værd at investere stort i - åbenbart. Og det er blot et eksempel.For god ordens skyld, skal det dog nævnes, at der også bliver indbygget flere kunstig intelligens elementer i bilerne til reel gavn for kunderne - f.eks. auto-nedbremsning, hjælp til at finde benzinstationer eller automatisk tilkaldelse af hjælp med indikation af skadested, hvis uheldet er ude.Det er blevet kundens tidsalder. Vi har avanceret teknologi lige ved hånden, vi er opkoblet som aldrig før, vi har adgang til ufatteligt mange informationer på et splitsekund. Jeg skriver vi - for vi er alle kunder. Og vi vil have mere. Det er ingen hemmelighed, men det er stadig ikke indlysende.Det afgørende tema er, at virksomhederne skal indse at CRM og kunderelationer nu er et højaktuelt-tema, der hører til på direktionsgangen, for det bliver afgørende for virksomhedens fremtid. Dermed bliver det et stort strategisk emne, som ikke kan eller må bremses af ligegyldighed, økonomi eller angst for ny teknologi.