“

I det meste af mit liv, ikke bare mit voksne liv, har jeg levet uden for mit fædreland Rusland, og i dag jeg ser egentlig mig selv som en borger i en global verden uden grænser.



Jeg elsker dog at komme tilbage til Rusland, som har mange avancerede it-teknikere. Samtidig sørger uddannelsessystemet for, at der hele tiden kommer flere til. Der er på ingen måde mangel på it-talent i Rusland.



Så Rusland har mange af ingredienserne til at blive en it-supermagt, men der er flere ting, som skal falde på plads, før det kan ske.



Dels skal Ruslands regering etablere regler for beskyttelse af intellektuelle rettigheder, dels skal regeringen understøtte mere innovation med offentlige tilskud, hvis landet skal blive en it-leverandør i international klasse, som alle kigger mod.



I den sammenhæng kan Rusland lade sig inspirere af lande som Singapore og især Israel, hvor man med en relativ lille befolkning har formået at skabe fantastiske innovationer.





”

Kirill Tatarinov, CEO for Citrix.