Belastede servere sender NemLog-in til tælling: Store login-problemer på offentlige sider

Siden tirsdag aften har der været problemer med NemLog-in, hvor brugere ikke kan logge ind på sider som Skat.dk og borger.dk

Forsøger du at logge ind på borger.dk, mødes du af denne besked (kl. 14.30, onsdag)

Offentlige selvbetjeningstjenester som borger.dk har problemer med login-løsningen NemLog-in, hvilket kan give ustabilitet og login-problemer, forklarer Digitaliseringsstyrelsen.Mens du stadig kan logge ind via NemID på netbanker og e-boksen, er offentlige sites, der benytter sig af NemLog-in-portalen, ramt af problemet."Helt specifikt er det vores login-tjeneste NemLog-in, som oplever problemer. Vores leverandør er sat på sagen og forklarer, at flere af serverne oplever belastninger," siger Kenneth Kruuse, teamleder hos Digitaliseringsstyrelsen med ansvar for NemLog-in, til Computerworld.I skrivende stund fortæller Kenneth Kruuse, at alle, der forsøger at logge ind på sider som borger.dk, burde blive mødt af en fejlmeddelelse.Ifølge Kenneth Kruuse har der været ustabilitet omkring NemLog-in i de seneste par dage, men problemerneblev værre i løbet af onsdag formiddag.Når brugere forsøger at logge på sider som borger.dk, skat.dk eller su.dk, sendes de til den fælles login-portal, som efterfølgende ikke svarer.Kan du ikke logge ind på de offentlige sider, opfordrer Kenneth Kruuse til at prøve et par gange og ellers vente til et senere tidspunkt.Digitaliseringsstyrelsen fortæller, at NNIT, der leverer NemLog-in, har sat alle mand på at løse problemet.