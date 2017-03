Vigtig advarsel: Dansk mail med udspekuleret budskab fører til Dropbox-konto med malware

Danskere bør være på vagt netop i disse dage, hvor et malware-angreb er på spil og udnytter den populære tjeneste Dropbox.

Annonce:



Annonce:

Her ses en af de fup-mails på dansk, som Appriver har opsnappet.

Annonce:

Dropbox er en populær online-tjeneste hos danskerne, og Dropbox er da også glimrende til at sikre backup og synkronisering af filer og til at udveksle dokumenter og andet med andre.Men netop i disse dage skal danskere være på vagt, for it-kriminelle har nemlig sat gang i et malware-angreb, der forsøger at udnytte netop Dropbox til at sprede malware.Sikkerhedsfirmaet Appriver skriver i en kort analyse , at Danmark og flere skandinaviske lande samt Tyskland er blevet ramt af et større malware-angreb."Angrebet udnyttede den lovlige cloud storage-service Dropbox til at hoste malware payloads, mens man forsøgte at skjule links med vilkårlige bogstaver og karakterer og varierende filnavne."Konkret sker der det, at ofrene modtager en email om, at en ordre nu er pakket og afsendt - og så med et link til, hvor man kan få mere information om ordren.Dette link leder til en Dropbox-konto, hvor malwaren er opbevaret og klar til at blive eksekveret.Mail-eksemplerne, som Appriver fremviser, er skrevet på et fornuftigt dansk, hvilket øger risikoen for, at man kommer til at klikke på linket.Appriver skriver, at sikkerhedsfirmaet selv har sat tusindvis af de ondsindede beskeder i karantæne, men at det formentlig kun er en lille procentdel af angrebets samlede størrelse."Linket fører til et .zip-arkiv med en JavaScript-fil. Den ondsindede JavaScript-fil er ingen andre end Tjojan-dropperen, som nogle kalder Nemucod," forklarer sikkerhedsfirmaet.Nemucod har tidligere blandt andet været anvendt i angreb med ransomwaren Teslacrypt."Vi har set stort set alle fil-hosting-tjenster blive misbrugt på et tidspunkt, men Dropbox bliver ved med at være et populært mål for angriberne," skriver Appriver.Det ser ud til, at Dropbox nu har opsnappet den aktuelle angrebsbølge, og at de anvendte links derfor er blevet deaktiveret.Det vil dog næppe kræve det store for de it-kriminelle at sætte gang i nye angreb med nye links til Dropbox-konti.