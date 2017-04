Spotify arbejder i det skjulte på sin egen hardware: "Vil ændre måden du opfatter musik"

Spotify-tjenesten er vestens mest populære streamingtjeneste, men nu forsøger det svenske selskab angiveligt at udvikle sit eget hardware.

Spotifys Daniel Ek har været med til at revolutionere musikbranchen med sin streamingtjeneste. Spotify er dog langt fra den eneste af sin slags. Også Apple Music, TDC Play og mange andre streaming-tjenester leverer musik til danskerne.

Spotify er på vej ind på hardware-markedet, hvis man skal tro et par nye jobopslag hos den svenske streaming-gigant.I et jobopslag på selskabets egen hjemmeside skriver Spotify, at man ønsker at bygge en "kategori defineret af produkter i stil med Pebble Watch, Amazon Echo og Snap Spectacles," som vil "påvirke måden man opfatter musik og påtaler indhold."Det skriver Android Central I samme jobopslag skriver Spotify også, at produkt(erne) vil være internetforbundne og komme direkte fra Spotify selv.Så opslaget handler altså ikke om hverken licensering eller implementering i andres hardware.Opslaget blev spottet af bloggeren Zatz Not Funny, som også pointerer et andet opslag vedrørende stemmegenkendelse.Det har flere gange før været spekuleret, at Spotify ville indbygge stemmekontrol i sin app, og med Amazons Echo som en af inspirationskilderne i det andet jobopslag, er det ikke utænkeligt, at der er paralleller mellem de to.Spørgsmålet er så, hvilken type produkt Spotify vil udvikle. Salget af musikafspillere som et enkeltstående produkt er efter smartphonens udbredelse næsten ikke eksisterende.Dog er der muligheder i at udvikle små 3G-forbundne fitness-trackere med indbyggede Spotify-playlister som Pebbles Core, der aldrig kom ud af produktion.Ligeledes kunne man forestille sig en højttaler med indbygget Spotify-afspilning uden brug af en smartphone i stil med Amazon Alexa.Libratones Zipp-højttalere har for nylig modtaget en opdatering, der tilføjer Spotify-playlister uden behov for en tilsluttet smartphone.Dog skal vi ikke regne med at se et nyt produkt foreløbig. Som en del af jobopslaget skriver Spotify, at personen skal være med til at definere produktet, hvilket giver et indtryk af, at Spotifys hardware-drøm stadig kun er en drøm.