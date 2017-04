Se videoen: Computerworld prøvekører Dankort på mobilen: "Var det ikke meningen, at det skulle være langt hurtigere at betale på den måde?"

Prøvekørsel: Det mobile Dankort virker, men Computerworlds første prøvekørsel var langt fra smertefri.

Når betalingen er gennemført mødes du af dette skærmbillede

Nets har netop lanceret det længe ventede mobile Dankort, der gør det muligt at betale med en mobiltelefon i butikker.Det mobile Dankort findes som app til både iPhone og Android, og kan blandt andet bruges til betaling i Dansk Supermarkeds butikker, hvor der er blevet opsat Bluetooth-enheder ved siden af den traditionelle Dankort-terminal.Computerworld har installeret app'en her til morgen og kan konstatere, at selve installationen forløber ganske smertefrit, hvis blot du har dit NemID-nøglekort ved hånden.Når app'en er installeret, skal du vælge en pinkode, som du indtaster i app'en ved køb, der overstiger 200 kroner.Ved indkøb under dette beløb er det ikke nødvendigt at indtaste en kode.Selve betalingsproceduren lader dog ikke nødvendigvis til at fungere med helt samme lethed som installationen.Computerworld forsøgte i løbet af formiddagen at betale med app'en i en tilfældigt udvalgt Netto-butik, men først efter flere minutters ventetid og et kasseskift lykkedes det for betalingsterminalen at registrere telefonen og få gennemført betalingen.Som en utålmodig kunde i køen bag os kommenterede: "Var det ikke meningen, at det skulle være langt hurtigtere at betale på den måde?"Og det illustrerer med al tydelighed den udfordring, som mobilebetalings-apps har.For hvis vi som forbrugere skal gør mobilbetalinger til en del af vores dagligdag, skal betalingen være hurtigere og betydeligt mere bekvem end en traditionel kort-betaling.Derudover er det helt afgørende for Nets, at der er garanti for, at udstyret i butikkerne fungerer efter hensigten, og at personalet har den nødvendige forståelse for, hvordan løsningen fungerer.For en apps succes står og falder ofte med førstehåndsindtrykket.Og er der mange kunder, der har samme førtegangs-oplevelse som Computerworlds udsendte, bliver det et langt sejt træk for Nets at få succes på et marked, hvor Danske Banks MobilePay har flere års forspring.Computerworlds udsendte anvendte en iPhone 7 Plus, hvor Nets ikke har adgang til telefonens NFC-chip, som udelukkende virker med Apples egen betalingsløsning, Apple Pay.Derfor er iPhone-brugere henvist til at anvende den mere ustabile Bluetooth-forbindelse.Android-brugere foretager derimod betalingen via deres telefoners NFC-chip (hvis den ellers er udsyret med en sådan, red), og derfor kan det ikke udelukkes, at du som Android-bruger vil have mere gnidningsfri kundeoplevelse.Dankort-appen kan fra i dag findes i App Store og Google Play, hvor den slet og ret hedder "Dankort".En lang række pengeinstitutter har dog tyvstartet og har allerede i sidste måned lanceret deres egne såkaldte Wallet-apps i samarbejde med Nets, som har samme funktionalitet som den officielle Dankort-app.Du kan se listen over Wallet-apps her.