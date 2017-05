Morgen-briefing: Fald i salget af iPhones / Nyt sikkerhedssystem skal gøre det sikkert at handle på nettet / Råd vil have moderniseret regler om beskyttelse af privatliv

Fald i salget af iPhones. Nyt sikkerhedssystem skal gøre det sikkert at handle på nettet. Straffelovrådet foreslår modernisering af regler om beskyttelse af privatliv.

Computerworld ønsker godmorgen. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen.Som ventet går det lidt tilbage for Apples salg af iPhones, viser selskabets kvartalsregnskab, der blev offentliggjort tirsdag aften dansk tid.Apple har solgt 50,8 millioner telefoner i kvartalet, hvilket er 400.000 færre end i det tilsvarende kvartal et år tidligere.Apple omsatte i kvartalet for 52,9 milliarder dollar - 361 milliarder kroner - og landede en indtjening på 11 milliarder dollar - 75 milliarder kroner.Alle blikke er rettet frem mod den næste iPhone - jubilæumsmodellen iPhone 8 - som der til gengæld er meget store forventninger til, når den bliver lanceret senere på året.Danske udbydere af betalingsløsninger til nettet lanceret et såkaldt 3D Secure-identifikationssystem, der skal modvirke succesraterne for det stærkt stigende antal phishing-forsøg, som vi ser på nettet.I systemet kobles der et mobilnummer til betalingskortet. Systemet vil så sende en sms med en pinkode til mobilnummeret. Koden skal indtastes for at godkende køb på over 450 kroner."I praksis betyder det, at svindel med betalingskort stort set kan elimineres. Det vil være meget svært at svindle, når betalingen også skal godkendes via mobiltelefonen. Men det vil også være noget nyt for forbrugerne," lyder det fra Thomas Jensen, direktør i udbyderen QuickPay til Finans. Du kan læse mere om 3D Secure hos QuickPay her. Det såkaldte Straffelovråd, der består af en række fremtrædende jurister, foreslår, at reglerne om beskyttelse af privatliv bliver moderniseret.Blandt andet foreslår rådet, at det skal kunne straffes hårdere, hvis man videregiver oplysninger eller billeder om andres private forhold.Desuden foreslår rådet, at en dommer i forbindelse med en straffesag skal kunne forlange, at oplysninger, der krænker privatlivets fred, skal kunne fjernes fra nettet - for eksempel billeder eller lignende.Rådet foreslår også, at det skal gøres strafbart uberettiget at overvåge andres færden ved eksempelvis GPS.Du kan læse rådets anbefalinger her. Det bliver en spændende dag på Computerworld, hvor du blandt meget andet vil kunne læse om, hvordan folkekirken i bred omfang bryder nogle af de allermest basale it-sikkerhedsregler.Du vil også kunne hente gode råd om kvalitetsledelse inden for software- og it-udvikling, og det er værd at tage med, da det er et område, hvor der virkelig kan være gevinst at hente. Så stay tuned.