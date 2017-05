Nyt TDC-regnskab: Kunderne fortsætter med at flygte

I årets første kvartal oplevede TDC en svag fremgang i omsætningen, men kunderne fortsætter med at flygte fra den danske telegigant.

"Det er et tilfredsstillende resultat, som bekræfter, at vi er på rette vej i vores arbejde med at stabilisere forretningen i 2017. Over en bred kam ser vi forbedring i de finansielle nøgletal," siger hun ifølge en pressemeddelelse.





"Der er flere positive takter i regnskabet, men jeg er især glad for, at vi nu ser tegn på bedring i det ellers meget udfordrende danske marked, kundetilfredsheden stiger, og Get leverer fortsat høje vækstrater i Norge," siger Pernille Erenbjerg.



Roamingregler skaber usikkerhed

Den 15. juni træder EU's nye roamingaftale i kraft. Det betyder, at de såkaldte roamingafgifter forsvinder fra forbrugerne og i stedet pålægges teleudbyderne.



Og det er endnu uvist, hvor stor en økonomisk indvirkning det vil have på TDC i de kommende kvartaler.



"Vi er dog kun et enkelt kvartal inde i året, og nogle af de større udfordringer og usikre faktorer venter i de kommende kvartaler. Det er endnu uvist, hvilken effekt den kommende europæiske roaming-regulering får, ligesom vi også står foran et stort udbud på det offentlige marked, som kan få betydelig effekt på vores indtjening i de kommende år," siger Pernille Erenbjerg.



