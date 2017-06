Her er Apple nye Siri-højttaler: HomePod skal tage kampen op med Amazon og Google

Apple har løftet sløret for HomePod. En ny stemmestyret højttaler, der skal tage kampen op mod Google og Amazon

Når du aktivterer Siri på HomePod bliver en diode vakt til live øverst på enheden.

"HomePod."Det er navnet på den helt nye stemmestyrede højttaler, som Apple løftede sløret for mandag aften.Apple lancerede den nye højttaler under overskriften "Apple genopfinder musikken i hjemmet".Men i realiteten kaster Apple sig dog ind i et etableret marked, hvor Apple kommer til at kæmpe direkte mod Amazons Echo-højttaler, der gennem de seneste år især er gået sin sejrsgang på det amerikanske marked.I dag sidder Amazon tungt på markedet for stemmestyrede højttalere, og analysefirmaet eMarketer vurderede i sidste måned, at Amazons Echo-enheder sidder på 70,6 procent af det amerikanske markedet for stemmestyrede højttalere, mens Googles Home-højttaler sidder på 23,8 procent af markedet.Ved præsentationen forsøgte Apple at differentiere sig fra konkurrenterne ved at lægge vægt på musikafspilning. Derfor gjorde Apple meget ud af at understrege HomePods evne "til atdit hus," som det lød på scenen.Udover at være en kraftfuld højttaler er HomePod udstyret med en af Apples egne A8-processor, og samtidig er den i stand til aflæse omgivelserne i hjemmet og tilpasse lyden til indretningen af dit hjem.Højttaleren har naturligvis Siri indbygget, og den er udstyret med seks mikrofoner, der kan registrere din stemme på lang afstand.Ligesom med Amazons Echo og Google Home kan Apples HomePod informere dig om nyheder, vejret, dine kalenderaftaler, styre dit lys og meget andet.Mange anser de intelligente og stemmestyrede højttalere som den næste store produktkategori, og analysehuset eMarketer vurderede tidlige på året , at der ved udgangen af 2017 vil være 35,6 millioner aktive stemmestyrede højttalere i USA, hvilket vil være en fordoblingen sammenlignet med sidste år.HomePod kommer i hvid og sort og kommer til at koste 349 dollar (2300 kroner, red). Den bliver således betydeligt dyrere end Amazon Echo og Google Home, der har en listepris på henholdsvis 179 dollar dollar og 129 dollar.Amerikanerne vil kunne købe HomePod til december, mens den først i 2018 vil blive udbredt til andre dele af verden.