Test: Sig farvel til rystede videoer med GoPro Karma Grip

Actionkameraer og rystede optagelser hører sammen. Men det behøver ikke at være sådan viser testen af GoPro Karma Grip.

Karma Grip er et greb til GoPro-kameraet som begrænser eller fjerner bevægelser hos fotografen.

Eksempel på video lavet med GoPro 5 og GoPro Karma Grip efter kort tids opsætning. Bemærk at videoen stadig gynger lidt når fotografen går, men også at de fleste rystelser er væk.

Karma Grip er oplagt til cykelturen. Her bliver videoerne helt flydende. Men efter et par minutter vælter Grip til den ene side. Derefter skal Grip genstartes for at rette op.

GoPro Karma Grip Plus: Nemt at bruge: Tilslut kamera og tænd, så er du i gang

Eliminerer de fleste rystelser ved optagelser

Ekstra batteri i grebet lader GoPro-kameraet Minus: Monteret på cyklen vil kameraet vælte efter et par minutter

Dyrt - og forlængerkablet lægger 1.000 ekstra på

Tilføjer ikke noget nyt til kategorien

Kan kun bruges med GoPro-kameraer Karakter: GoPro Karma Grip til 2.800 kroner.

En af de bedste ting ved udviklingen er, at teknologier, som for år siden var forbeholdt professionelle, nu er tilgængelige for ganske almindelige mennesker.Se bare på de små vandtætte og app-styrede actionkameraer som i dag filmer i 4K opløsning.Med de kameraer kan du komme tæt på, højt op eller under overfladen med udstyr, som for 10 år siden havde fyldt en hel rygsæk.Men kameraerne, selv de dyre og gode fra GoPro, har en akilleshæl: Optagelserne er oftest rystede i en næsten kvalmefremkaldende grad.Løsningen er en såkaldt 3-akset gimbal, en stabilisator i folkemunde, som ved hjælp af små motorer og sensorer konstant overvåger og kompenserer for rystelser.Resultatet er en mere flydende og mindre hakket video. Noget som er særligt vigtigt hvis du har kameraet på mountainbiken, med ud på hesten eller med på ski.De greb, som virker til både mobiltelefoner og actionkameraer, har du de sidste par år kunne købe for et par tusinde kroner.Vi har testet et par stykker af igennem tiden dem, og de fleste af dem virker rimeligt godt.For nyligt lancerede GoPro dog sin egen version kaldet Karma Grip. Et greb med stabilisering, der er skræddersyet til GoPros egne kameraer. Dog kun den nyeste 5-serie, mens 4-serie har brug for en adaptor til ca. 300 kroner.Du kan læse vores test af GoPro 5 Black her Med grebet er det lettere at producere flotte videoer med GoPro-kameraer. Alt du skal gøre er at montere dit GoPro i toppen af grebet, tænde for grebet og så kan du via knapperne styre kameraet.Selve indstillingerne sker stadig nemmest via GoPros app.Men fra Karma Grip kan du starte og stoppe en optagelse og bestemme vinklen på kameraet. Alt andet tager grebet sig selv af.I Karma Grip er der desuden indbygget et batteri, som sørger for hele tiden at lade dit kamera. Den ofte korte batterilevetid på dit GoPro bliver derfor forlænget en hel del.Der er samtidig ingen tvivl om, at de videoer, vi har optaget, er væsentligt bedre end uden Karma Grip. Specielt på cykel eller i bil bliver videoerne langt mere flydende at se på - nærmest som et se en dronevideo.Det tager dog et par timer lige at blive fortrolig med Karma Grip.Og selv med erfaring er det svært helt at eliminere de små hop, der kommer, når du går.Men øvelse gør mester, og videoerne bliver mere seværdige, specielt når du panorerer, og Karma Grip sikrer den helt flydende video.Træerne vokser dog ikke helt ind i himlen, når det kommer til Karma Grip.Først og fremmest er Grip ret stor.Det betyder, at du ikke lige kan hænge den på siden af din hjelm. Du kan dog godt have det på styret af cyklen - men det fylder.Derfor har GoPro også lanceret et forlængerkabel (900, kroner), som gør at du kan have den nederste del af grebet i en rygsæk og nøjes med selve stabiliseringsdelen fremme på hjelmen.Grip er dog ikke større, end at det ligger godt i hånden til for eksempel skiferien. Og ved at bruge GoPros brystharnis og den medfølgende forbindelses-ring har denne tester også spillet badmintor med Grip på brystet.Det gav overraskende gode videoer, der dog havde den bagside, at ingen i min familie ville spille med mig.Det ser, for at citere min 12-årige søn, "for pinligt ud far!".Pinligt eller ej, det er klart en fordel at Karma Grip kan anvende GoPros omfattende monteringssystem - noget som savnes hos mange af de andre greb, vi har prøvet.Grip har dog det problem, at monterer du det direkte på cyklen, motorcyklen eller bilen, så "vælter" det efter få minutter. Resultatet er skæve videoer, som kun kan rettes ved at genstarte Karma.Det er ikke ok i udstyr til den pris og GoPro er, så vidt det vides, i gang med at se på en opdatering der kan løse problemet. Det er ærgeligt, for som videoen herover viser så ser cykel-optagelser rigtigt godt ud.Sjovt nok oplevede vi ingen problemer så længe kameraet holdes i hånden.Desværre er Karma Grip heller ikke vandtæt, så du skal tænke dig godt om, før den kommer med på badeferien.Vi ville personligt ikke være bange for at tage Grip med på skiferie, men tung regn og saltvand vil helt sikkert være skidt for grebet.Det største minus er dog prisen på 2.800 kroner.Sammen med et GoPro 5 til 3.300 kroner lander den samlede pris for stabilseret video på 6.100 kroner. Og det er uden forlængerkablet til 900 kroner.Det gør ikke Karma Grip til et ringere produkt.Men det er en meget høj pris for et stykke udstyr, der ikke tilfører noget nyt til greb-kategorien ud over lidt ekstra batteri og nem betjening. Og som pt. ikke kan fastmonteres på en cykel eller motorcykel.Overvej derfor om ikke du kan leve med den indbyggede software-stabilisering i GoPro 5.