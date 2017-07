Apple vil betale dig for din gamle iPhone - men pas på

En kampagne fra Apple giver dig rabat på din næste iPhone, hvis du giver din gamle i bytte. Men pas på ikke at købe katten i sækken

Apple tilbyder dig op til 2.060 kroners rabat på en ny iPhone, hvis du samtidig giver din gamle i bytte, hvis den er i god nok stand.I en byttekampagne kan du få mellem 315 kroner og 2.060 kroner for henholdsvis en iPhone 5 eller iPhone 6S Plus, som du frit efterfølgende kan bruge i Apples butik.Det lyder som en god handel, hvis du har en gammel, men stadig funktionsdygtig smartphone liggende, og du overvejer at købe en ny iPhone, men du skal vare varsom med at takke ja.Apple har udsendt en nyhedsmail om tilbuddet, og tidspunktet falder kun få måneder før, at Apple forventes at præsentere nye iPhones.Derfor handler kampagnen formodentligt om at få tømt ud i sine lagre, inden en ny iPhone 7S eller iPhone 8 kommer på markedet.Ønsker du en ny iPhone, kan du derfor med fordel vente til september, hvor du så enten kan vælge en ny iPhone eller vælge en iPhone 7, hvis pris formodentligt er faldet.Apples tilbud er let, og hvis du alligevel havde planer om at smide den ud, kan du få et gavekort til Apples butik, som kan bruges på et senere tidspunkt.Samtidig går Apple op i genbrug, så det er en bedre løsning, end at den ender i skraldespanden.Men hvis du selv gider bøvle med forsendelse, handel, MobilePay eller kontanter, vil du kunne få mere for din iPhone på brugtmarkedet som eksempelvis DBA.Apple giver 2.060 kroner for en iPhone 6S Plus i god stand, men en hurtig søgning på Den Blå Avis viser, at en iPhone 6S Plus stadig sættes til salg for omkring 3.500/4.000 kroner.Mere mening giver det med en iPhone 5S. Her giver Apple 505 kroner, og du kan få omkring 700 kroner på DBA.