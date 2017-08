Apple fjerner VPN fra App Store: "Vi følger bare kinesisk lov"

Apple har fjernet adskillige VPN-applikationer fra den kinesiske udgave af App Store for at imødekomme det kommunistiske styres ønsker. Det har affødt kritik, men ifølge Tim Cook har Apple ikke andet valg end at føle loven i Kina.

”Vi vil helst undgå at fjerne Apps. Men ligesom i andre lande følger vi loven, der hvor vi gør forretning.”Sådan forklarer Tim Cook via det amerikanske tech-medie The Verge Apples beslutning om at fjerne VPN-applikationer fra den kinesiske udgave af App Store.Tilbage i 2015 indførte det kinesiske styre en stram VPN-politik, der betød, at VPN-udbydere skulle have tilladelse fra myndighederne. Det har de fleste af de VPN-applikationerne i App Store ikke, og derfor har Apple fjernet dem.”Vi tror på at indgå i dialog med regeringer, selv når vi er uenige. For innovation kræver frihed til at samarbejde og kommunikere,” siger Tim Cook.Kina har blokeret for adgangen til mere end 100 af verdens 1000 mest populære hjemmesider.I Rusland er man gået skridtet videre. Her har præsident Vladimir Putin underskrevet en lov, der gør det ulovligt at udbyde og benytte tjenester, der giver adgang til dele af internettet, som de russiske myndigheder har blokeret.Dermed er det fra 1. november en kriminel handling i Rusland at bruge både VPN-tjenester og Tor-netværket, ligesom russiske internetudbydere pålægges at blokere for adgang til hjemmesider, der stiller den slags tjenester til rådighed.Rusland har tidligere forbudt både Reddit og Wikipedie på grund af manglende muligheder for at censurere indholdet.