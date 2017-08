Magtskifte ulmer på smartphonemarkedet: Apple risikerer at miste andenpladsen

Samsung har et solidt greb om førstepladsen på det globale smartphonemarked, men Apple står til at blive indhentet som verdens andenstørste smartphoneproducent.

Samsung er nummer et på det globale smartphonemarked, og det ser ikke ud til at ændre sig lige foreløbig.Til gengæld virker Apples andenplads noget mere usikker i takt med, at ikke mindst Huawei stormer frem.Tendensen har været der i et stykke tid, men nu illustrerer analysefirmaet Canalys Apples udfordring i en ny analyse af udviklingen på markedet fra andet kvartal 2016 til andet kvartal i år.Apple sendte i andet kvartal i år 41 millioner iPhones på markedet, hvilket var to procent mere end i samme kvartal året før.I samme periode øgede kinesiske Huawei smartphoneforsendelserne med hele 20 procent. Det betyder, at Huawei i andet kvartal i år sendte 38 millioner smartphones på markedet.Det er dermed kun tre millioner færre smartphones end Apple, og hvis udviklingen fortsætter, vil Apple snart miste andenpladsen på markedet.Det er nu ellers ikke fordi, at Apple klarer sig dårligt på markedet, for selskabet øgede jo faktisk forsendelserne, og med en ny iPhone-lancering i andet halvår i år, vil Tim Cook & Co formentlig kunne klare sig endnu bedre.Apples problem er blot, at Huawei har trykket speederen helt i bund på de globale smartphonemarked, hvor selskabet vokser hastigt kvartal for kvartal.Begge selskaber har i øvrigt et godt stykke op til Samsung på førstepladsen, der i andet kvartal i år sendte 79 millioner smartphones ud på markedet og dermed stort set ligger på samme høje niveau som i samme kvartal sidste år - endda med en mindre forøgelse.Højdespringerne i den seneste opgørelse fra Canalys er i øvrigt Oppo og Xiaomi, der øgede smartphoneforsendelserne med henholdsvis 44 procent og 52 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal i år.Samlet set blev der ifølge Canalys sendt fire procent flere smartphones på markedet i andet kvartal i år sammenlignet med samme kvartal sidste år. Dermed nåede tallet op på 340 millioner enheder.Figuren herunder illustrerer udviklingen hos de fem største selskaber på det globale smartphonemarked: