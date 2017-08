Rygterne svirrer: Apple Watch kan få nyt design og en 4G-forbindelse

Den næste generation af Apple Watch kan byde på store nyheder.

Til efteråret ventes det, at Apple både vil lancere en ny iPhone samt en ny udgave af virksomhedens smartwatch, Apple Watch.Ifølge det amerikanske erhvervsmedie Bloomberg Businessweek vil det nye Apple Watch blive tilbudt i en udgave med et 4G-modem.Indtil i dag har Apple Watch kun fungeret, hvis det har været parret med en iPhone, men en 4G-forbindelse vil betyde, at uret i langt højere grad kan virke uden at være forbundet til en iPhone.Ifølge Bloomberg vil 4G-chippen blive leveret af Intel og dermed ikke af Qualcomm, der leverer 4G-chippen til Apples iPhone.Udover 4G-forbindelse kan den næste generation af Apple Watch ure også få et helt nyt design.Som en kommentar til artiklen i Bloomberg Businessweek, skriver den normalt velunderettede Apple-blogger John Gruber på sin blog, Daring Fireball “Businessweek nævner dog ikke den helt nye formfaktor, som jeg har hørt, at det nye ur vil få.”Apple lancerede det første Apple Watch i foråret 2015, og sidste år lancerede Apple den seneste udgave, Apple Watch Series 2.Da Apple i sidste uge offentliggjorde sit kvartalsregnskab oplyste administrerende direktør Tim Cook, at salget af Apple Watch var steget 50 procent sammenlignet med salget i samme kvartal sidste år.