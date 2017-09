Ny iPhone 8 kan blive ramt af store forsinkelser - og kan mangle væsentlig funktion

Det gættes på, at den nye iPhone (i midten) kan komme til at se således ud.

Produktionsproblemer kan betyde, at Apple må skrotte fingeraftrykssensoren i den nye telefon, der tilmed kan blive ualmindeligt svær at fingrene i.

Apples nye iPhone, der ventes at blive præsenteret den 12. september, kan blive ualmindeligt svær at få fingre i.Det skriver den amerikanske avis Wall Street Journal For ifølge avisen er Apple ramt af produktionsproblemer, der skyldes, at virksomheden har haft vanskeligheder med at implementere fingeraftrykssensoren, Touch ID, i det nye iPhone-design.Det var oprindeligt Apples plan, at sensoren skulle indsættes neden under telefonens skærm, men de planer har Apple ifølge Wall Street Journal måtte kasseret.I stedet skal brugerne logge ind med en ny ansigtsgenkendelses-funktion.Apple har tilsyneladende kæmpet til det sidste for at få implementeret Touch-ID i telefonen, som et supplement til den nye ansigtsgenkendelsesfunktion.Vanskelighederne betyder dog, at produktionen af telefonerne er begyndt en måned senere en planlagt, og dermed vil telefonerne i de første måneder kun være tilgængelig i et begrænset antal, lyder det fra den amerikanske avis.Tidligere på sommeren forudså det taiwanesiske medie Digitimes ligeledes, at den nye iPhone kun vil være tilgængelig i begrænsede mængder.Digitimes forudså, at der blot ville være 3 til 4 millioner telefoner tilgængelige ved introduktionen.Udover den nye ansigtsgenkendelsesfunktion ventes det også, at den nye iPhone vil få en ny OLED skærm, der kommer til at fylde hele telefonens front, og der går ligeledes rygter om at Apple langt om længe vil implementere trådløs-opladning til iPhonen.Der har dog længe været rygter om, at de nye funktioner har skabt produktionsvanseklligheder på de nye iPhones. Vanskeligheder der kan kaste grus i Apples ambitioner om at sætte en ny børsrekord.