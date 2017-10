Test af iPhone 8 Plus: Fremragende smartphone eller snedigt marketingstunt?

Test: Apples nye iPhone 8 ligner en iPhone 7 på en prik og minder mest af alt om en marketingtelefon, der kun eksisterer for at få iPhone X til at se mere imponerende ud.

Bagsiden af den nye iPhone 8 Plus (forrest) mod den gamle iPhone 7 (bagerst).

Den kommende iPhone X ser grangiveligt mere interessant ud end iPhone 8 og 8 Plus, men den koster også 8.900 kroner.

iPhone 8 Plus er en stor smartphone, der har en startpris på 7.099 kroner. Hvis du vil op og have modellen med 256 GB lagerplads, koster den kun 500 kroner mindre end en iPhone X (64GB).

8Plus Samsung Galaxy Note 8 Nokia 8 Processor A11 Bionic (hexacore) Exynos 8895 (octocore) Snapdragon 835 (octocore) Geekbench 4 (single Core) 4.197 2.027 1.861 Geekbench 4 (Multi Core) 10.092 6.741 6.379

Foto taget af rose. Her ses uden kunstig sløring...

... med kunstig portrætsløring....

... Samme foto med baggrunden fjernet.

AR-demo med Warhammer 40K-karakterer

Ikea-app med AR. Faktisk brugbar, hvis du overvejer at udstyre din bolig med svenske møbler.

Normalt er nyheden om en ny iPhone en af årets største tech-nyheder, om man kan lide Apple eller ej, men i år har det været anderledes.Apples to nye iPhones - 8 og 8 Plus - fik lige præcis 15 minutters scenetid, før de begge blev overskygget af den nye seje dreng i klassen: iPhone X, der ser markant mere interessant ud med sin kantløse skærm og avanceret ansigtsgenkendelse.Det bliver ikke bedre af, at man knap nok kan se forskel på en iPhone 7 og en iPhone 8, og alle jeg har mødt i min uge med iPhone 8 Plus har stillet spørgsmål til, om det nu også var en iPhone 8 Plus og ikke bare en 7 Plus’er.Det er synd, for der er rigeligt med nyheder gemt under det kedelige telefondesign, der er som hevet ud af 2015.Note: Vi har kun testet iPhone 8 Plus under vores testperiode. Men ud over en mindre skærm, kun et enkelt kamera-modul og et mindre batteri, er der ingen forskel på 8 og 8 Plus.Se godt på billedet herunder og prøv så at gætte, hvilken en er en iPhone 8 Plus.Det rigtige svar er telefonen til venstre, men gættede du på den højre, er det forståeligt, for der er ingen forskel.Helt oprigtigt: Der er ingen forskel overhovedet.Det er først, hvis du vender den om, at du kan se glasbagsiden, der godt nok giver mulighed for trådløs opladning via QI-pads, men mange vælger nok alligevel at pakke telefonen ind i et cover.Glasbagsiden lægger også et par ekstra gram til vægten.iPhone 8’s navn burde have været iPhone 7S Plus, for der er kun sket ganske lidt på designfronten.Der er stadig tydelige paralleller tilbage til iPhone 6, og man kunne være så flabet at sige, at den burde have heddet iPhone 6SSS.Det virker som et meget bevidst valg: At telefonen er skabt til middelmådighed.At iPhone 8 bevidst er skabt til en bestemt pris og en bestemt hylde i butikken - og at Apple ikke har anstrengt sig for at levere det bedste, som selskabet kan skabe teknisk, men det bedste, som det kan sælge.Det er fair nok. For sådan er mange produkter skabt. Men til de priser, Apple tager for en iPhone, er vi ikke i mellemklassen, og her har man ret til at forvente mere.Derfor kan man sige, at iPhone 8 er en kynisk telefon. En telefon udtænkt af marketingafdelingen og ikke teknikere og ingeniører for at få folk til at blive sultne efter den mere avancerede, men også markant dyrere, iPhone X.Der er så mange åbentlyse steder, hvor Apple kunne have forbedret iPhone 8 og 8 Plus, men har undladt det.iPhone 8 Plus har kun et sølle 1.840 mAh-batteri mod eksempelvis Samsung Note 8, der har et batteri på 3.300 mAh, og kanterne langs telefonens skærm er håbløst tykke sammenlignet med andre smartphones anno 2017.Vi er med på, at Apple har gemt den flotte kantløse skærm til iPhone X, men man kunne da i det mindste have opdateret designet bare lidt ud over at tilføje endnu en glasfacade, der kan gå i stykker.iPhone 8 står i skærende kontrast til telefoner fra eksempelvis Samsung og Huawei, som er i daglig konkurrence med hinanden, og som virkelig er nødt til at gøre sig umage, for at kunne fange forbrugernes gunst.Apple er blevet magelig, og iPhone 8 og 8 Plus er et bevis på dette.Ikke alt skal gå op i galde og vrede udbrud, for ser du bort fra det kedelige og håbløst uambitiøse udseende, er iPhone 8 stadig en fremragende smartphone, og det ses særligt på ydeevne og kameraet.Den nye A11 Bionic-chipsæt har fået to kerner mere end sidste års A10 Fusion, der sidder i iPhone 7 (“Bionic-delen” i navnet er forresten ren marketing, forklarer Apple).De to ekstra kerner byder sammen med en højere clock-hastighed på en markant hurtigere iPhone - og endda den hurtigste smartphone nogensinde. iPhone 8 Plus slår i hvert fald Samsungs vilde Note 8 med flere mil i Geekbench 4-benchmark-test.I visse benchmarktests er den nye iPhone endda hurtigere end en Macbook 13 Pro med Intels i5-processor, men spørgsmålet er, om det er sammenligneligt.Så hvordan kommer den vilde ydeevne til udtryk? A11 Bionic kan sparke gang i alle seks processorer simultant og give en voldsom ydeevneboost, når der brug for det.I dagligdagen: Ved skift rundt mellem apps og i apps som Facebook, Messenger og MobilePay vil du ikke opleve den store forskel i forhold til en iPhone 7, men i spil og video- og fotoredigeringsapps kan du så sandelig mærke de ekstra kræfter. Spil står lidt skarperede ved en højere billedhastighed og rendering af redigeret 4K-video går lynhurtigt.Det er særligt på grund af den medfølgende nye, Appleudviklede GPU. Spil ser flottere ud, loader hurtigere og telefonen bliver ikke helt så varm.Dertil udnytter Apple sin A11 og nye GPU til machine learning og på sit indbyggede neurale netværk, der fungerer på tværs af hele telefonen, heriblandt i kameraet.Kameraet i iPhone 8 Plus er stadig 2 x 12 megapixel med samme størrelse pixels som tidligere.Sensoren er dog ny og forbedret og giver en bedre stabilisering og skarpere fotos. Det burde give mere lys og dermed bedre farver og mindre støj.Billederne er også flottere end fra sidste års iPhone 7 og 7 Plus, men selvom kameraeksperterne fra DxOMark siger andet, synes vi stadig, at en telefon som HTC U11 mindst lige så flotte øjeblikke.iPhone 8 Plus har to kameraer med hver sin blænde på f/1.8 og f/2.8, og sammen kan de skyde portrætfotos med en falsk softwaregeneret sløret baggrund.Det fungerer bedre end på sidste års model, og sammen med telefonens langt mere kraftige, processor og neurale netværk kan telefonen lave falske “Portrait lightning mode”-fotos, der skal ligne noget fra et fotostudie.Det er en betafunktion, så resultatet svinger, men når det fungerer, giver det flotte og absolut brugbare fotos. Her drages der virkelig nytte af den stærkere processor.Du kan også filme videoer i 4K-opløsning i 60 billeder i sekundet og 240 billeder i sekundet på 1080p-opløsning.Begge dele er virkelig imponerende, klart en opgradering i forhold til sidste år og noget, som brugere kan bruge - hvis altså de køber en iPhone med masser af lagerplads. Et minut 4K-video ved 60fps fylder 400 megabyte.Den hurtigere processor kan også vise AR-apps - augmented reality - i en markant højere kvalitet end iPhone 7.Jeg oplevede en demo-app med en Warhammer 40.000-robot, der fuldstændig slog benene væk under mig.Jeg har tidligere prøvet Microsofts HoloLens-briller, og robotten på skrivebordet set via iPhonens skærm var næsten lige så troværdig, om end HoloLens var markant bedre til at placere AR-elementer korrekt i rummet.Men vi er stadig meget tidligt i hele Apples AR-drøm, og derfor er der kun meget få AR-apps, der for alvor er nyttige.Derfor er iPhone 8 og 8 Plus på det punkt en investering i en drøm, der måske tager fart i den nærmeste fremtid. Tror du på AR, er et iPhone 8-køb fremfor iPhone 7 et must have.iPhone 8 har forresten også trådløs opladning, men trådløs opladning foregår ved samme hastighed som ved at stikke opladningsstikket i telefonen, så hvad får du egentlig ud af at slippe for kablet?Den nye iPhone 8 og 8 Plus er den bedste iPhone på markedet lige nu.Men det er de også kun i cirka to måneder, indtil den nye iPhone X udkommer.Samtidig er det ved første øjekast lidt sparsomt med nyheder i den nye iPhone 8. Den ligner iPhone 7 på en prik, og med mindre du er foto-tastisk kameraglad eller virkelig spiller meget på telefonen, vil du ikke mærke den store forskel mellem en iPhone 7 og en 8’er.Ser du en iPhone 7 på tilbud, kan du spare over 1.500 kroner uden de store kompromisser.Omvendt er iPhone 8 en mere fremtidssikker iPhone, hvis du står med en iPhone 5S eller ældre og vil opgradere. iPhone 8 eller 8 Plus er voldsomt hurtig, tager flotte fotos og har det samme stærke økosystem som altid - og så har den en markant lavere pris end den absurdt prissatte iPhone X.