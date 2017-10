Eksperter har undersøgt alle komponenter i iPhone 8 og 8 Plus: Her er den rå pris for de nye iPhones

Apples nye iPhone 8 og iPhone Plus er prissat højere end tidligere iPhone-modeller. Nu har et analysefirma undersøgt, om prisen for de rå komponenter og selve produktionen også er tilsvarende højere.

De to nyeste iPhone-modeller på markedet, iPhone 8 og iPhone 8 Plus, som Apple lancerede i sidste måned, er prissat højere end iPhone 7-modellerne var, da de blev lanceret.Ja, faktisk er det de dyreste iPhones nogensinde.En almindelig iPhone 8 koster 6.199 kroner med 64 GB lagerplads og 7.549 kroner for en model 256 GB lagerplads.Til sammenligning kunne man ved lanceringen af iPhone 7 få den mindste model for 5.799 kroner - altså omkring 400 kroner mindre.Også iPhone 8 Plus er dyrere end sidste års iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus kostede 6.899 kroner for den billigste Plus-model med 32 GB lager, mens man måtte betale 8.699 kroner for udgaven med 256 GB lager.Med iPhone 8 Plus er prisen hævet til 7.099 kroner for den mindste model med 64 GB lagerplads, mens det koster 8.499 kroner for 256 GB lagerplads.På det amerikanske marked er prisen hævet med henholdsvis 50 dollars og 30 dollars for med iPhone 8 og iPhone 8 Plus.Det gode spørgsmål er dog, om priserne stiger, fordi Apple har højere udgifter til udvikling, materialer og produktion med de nye iPhones - eller om det simpelthen skyldes, at Apple vurderer, at man godt kan hæve priserne, uden at det går ud over salget.Apple vil i den forbindelse nok fremhæve, at prisen blandt andet er hævet på grund af, at de nye iPhone 8-modeller har bedre skærme, bedre kameraer og en ny hurtig seks-kernet processor, A11 Bionic.Analysefirmaet IHS Markit har nu gennemgået indmaden og komponenterne i iPhone 8 og 8 Plus og skriver på den baggrund, at en iPhone 8 Plus med 64 GB indeholder materialer og komponenter for lidt mere end 288 dollars, omkring 1.815 kroner, hvilket er et højere beløb end ved tidligere modeller.Når man lægger de 7,36 dollars i produktionsomkostning per telefon oven i det beløb, lander den samlede pris på 295 dollars. Det svarer til 1.856 kroner og er cirka 107 kroner (17 dollars) mere end det beløb, der var resultatet af den samme undersøgelse med iPhone 7 Plus.Ved den almindelige iPhone 8 vurderer IHS Markit, at prisen for de rå materialer og komponenter lander på omkring 1.560 kroner - det er 60 kroner mere end i iPhone 7.Det er vigtigt at understrege, at det alene er et indblik i, hvad de rå komponenter, der indgår i produktet, koster på markedet.I regnestykket er eksempelvis ikke medtaget udgifter til produktudvikling, design af produktet, markedsføring og lignende.Det er dog stadig et interessant indblik, da det kan bruges til at adgøre, om de nye modeller rent faktisk er dyrere at producere og indeholder dyrere komponenter.Det er rent faktisk tilfældet, konkluderer IHS Markit. Om slutprisen i butikkerne så er for høj, er en lidt anden diskussion.IHS Markit skriver, at de højere omkostninger ved iPhone 8-modellerne skyldes flere forskellige ting, blandt andet NAND flash, kameraet, den nye A11-chip og nye komponenter til trådløs opladning.