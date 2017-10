Morgen-briefing: Apple tæt på stor aftale med Steven Spielberg - skal producere originalt indhold til Apple / Elbek & Vejrup: Vi har nået største omsætning og overskud nogensinde / Russisk centralbank blokerer for kryptovaluta

Apple tæt på stor aftale med Steven Spielberg - skal producere originalt indhold til Apple. Elbek & Vejrup: Vi har nået største omsætning og overskud nogensinde. Russisk centralbank blokerer for kryptovaluta. Nyt website om EU-persondataforordningen.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne onsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Apple er ved at lægge sidste hånd på en aftale med Steven Spielberg om produktion af 10 nye afsnit af Spielbergs 1980’er-serie ‘Amazing Stories,’ som står til at blive Apples første rigtige store satsning i bestræbelserne på komme ind på film- og seriemarkedet.Apple meddelte i august, at selskabet havde sat en milliard dollar af til at producere egne film og serier, som skal udfordre HBO, Netflix og Amazon Prime.Hvert af de 10 afsnit vil få et budget på mindst fem millioner dollar, hedder det.Det er planen, at de 10 afsnit skal produceres Steven Spielberg-selskabet Amblin Television og NBCUniversal. De er for tiden på udkig efter et ‘major Hollywoord-talent’ til hovedrollen, skriver Reuters.Apple er allerede i gang med at producere tv-serien Planet of The Apps, der handler om "apps og deres grundlæggere” og som har blandt andre Gwyneth Paltrow og Jessica Alba på rollelisten.It-virksomheden Elbek & Vejrup har via blandt andet opkøb sikret sig den ‘største omsætning og overskud nogensinde,’ lyder det i en udsendt meddelelse.Omsætningen er steget knap fem procent til 150 millioner kroner, mens overskuddet før skat er steget med 20 procent til 34 millioner kroner.Elbek & Vejrup peger selv på løbende optimering af de interne arbejdsprocesser samt løbende investeringer i platforme som nogle af hovedforklaringerne på fremgangen.Den russiske central bank vil blokere for alle investerings-sites, der tilbyder køb og salg af kryptovaluta.Ifølge chefen for den russiske centralbank, Sergei Shvetsov, er interessen for kryptovaluta stærkt stigende - ikke mindst på grund af udsigten til store gevinster for de meget risikovillige.Sergei Shvetsov kalder ikke desto mindre kryptovalutaerne for ‘tvivlsomme.’ Han mener, at de som investerings-emner indebærer ‘urimelig høj risiko.’“Vi kan ikke give investorerne direkte og nem adgang til denne type tvivlsomme instrumenter,” siger han.Datatilsynet er klar med et ny-opdateret website dedikeret til den kommende EU-persondataforordning, der træder i kraft 25. maj 2018.På det nye site - dbreform.dk - vil man blandt andet kunne finde de vejledninger, som Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitministeriet løbende vil offentliggøre.Ifølge Datatilsynet er dbreform.dk tænkt som et supplement til tilsynets hovedsite, Datatilsynet.dk. Der vil over de kommende måneder komme konkrete vejledninger om blandt andet samtykke, behandlingssikkerhed, databeskyttelse gennem design, cloud computing og håndtering af brud.