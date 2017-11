iPhone X får Apples aktiekurs til at tordne i vejret: Kan blive det første selskab i verden, der runder en værdi på en billion dollar

Dagens lancering af iPhone X kan få Apple til at sætte en ny markant børsrekord.

Annonce:



Annonce:

“Når det gælder omsætningen forventer vi, at det bliver vores største kvartal nogensinde."

Fredag lancerer Apple sin nye smartphone-topmodel iPhone X, og det kan katapultere Apple afsted mod en ny børsrekord.Det stod klart, da Apple sent torsdag aften præsenterede sit seneste kvartalsregnskab.Ifølge regnskabet har Apple gennem de seneste tre måneder omsat for 52,6 milliard dollar (336 milliarder danske kroner) og solgt 46,7 millioner iPhones.Regnskabet slår ifølge den amerikanske tv-kanal CNBC børsanalytikernes forventninger.De havde forudset en omsætning på 50,7 milliarder dollar og 46 millioner solgte iPhones.Det positive regnskab fik øjeblikkeligt Apples aktiekurs til at stige på de såkaldte eftermarkeder.Kursstigningen betyder, at Apple nu har en børsværdi på 900 milliarder dollar.Dermed er Apple “kun” 100 milliarder dollar fra at blive verdens første selskab med en værdi på en billion dollar (en million millioner dollar, red.).Apple nye smartphone-topmodel iPhone X har kunne forudbestilles siden i fredags, men bliver først sat til salg i butikkerne i dag, og indgår derfor ikke i det seneste kvartalsregnskab.Men Apple forventer, at at salget fra iPhone X vil sætte ild under omsætningen i næste kvartal.“Når det gælder omsætningen forventer vi, at det bliver vores største kvartal nogensinde,” sagde Apples finansdirektør Luca Maestri i torsdagens earnings-call.I næste kvartal forventer Apple en omsætningen på mellem 84 og 87 milliarder dollar.I det såkaldte earnings call'et - et konference-opkald med en børsanalytikere - oplyste Apples administrerende direktør Tim Cook også, at salget af iPhone 8 og iPhone 8 Plus har overrasket positivt.Ifølge Tim Cook blev de to telefoner øjeblikkeligt til Apples mest solgte produkt, da de blev sat til salg i sidste måned.