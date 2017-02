Microsoft, Apple og Google hiver Donald Trump i retten - hans politik skader innovationen

Præsident Donald Trumps indrejseforbud vil skade amerikansk innovation og det amerikanske erhvervsliv, lyder det fra en række af verdens største it-selskaber. De indleder nu en retslig kamp mod forbuddet.

Apple, Google og Microsoft er blot nogle af de store tech-virksomheder, som nu indleder en retslig kamp mod den amerikanske præsident Donald Trumps indrejseforbud.Det kontroverrsielle forbud skal forhindre indrejse i USA for folk, som stammer fra Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Yemen og Somalia.Ifølge nyhedsbureauet Reuters har virksomhederne tilsluttet sig et søgsmål mod indrejseforbuddet.Det sker med begrundelsen, at det vil udrette signifikant skade mod det amerikanske erhvervsliv og amerikansk innovationI retsdokumentet som tech-virksomhederne har indgivet, står der om præsident Trumps forbud:"Det repræsenterer en signifikant afvigelse fra de principper om fairness og forudsigelighed, der gennem de sidste 50 år har kendetegnet det amerikanske immigrationssytem."Ifølge Reuters bakker knap 100 virksomheder op om retssagen.Blandt støtterne finder vi udover Apple, Google og Microsoft også virksomheder som Facebook, Twitter, Intel, Uber og Netflix.Derudover er der også opbakning fra en række store virksomheder udenfor tech-branchen.I dokumentet fremhæves det ligeledes, at ud af de 500 største amerikanske virksomheder er de 200 stiftet af immigranter eller børn af immigranter.De store amerikanske tech-virksomheder har længe ført an i kampen mod indrejseforbuddet.Apples administrerende direktør Tim Cook, Microsofts direktør Satya Nadella, Googles administrerende direktør Sundar Pichai og Netflix-stifter Reed Hastings er blot nogle af de store tech-personligheder, der har været ude med en hård og direkte kritik af forbuddet.Reed Hastings har kaldt forbuddet for u-amerikask, mens Apple Tim Cook har slået fast, at virksomheden der er stiftet Steve Jobs, hvis biologiske far var fra Syrien, "ikke ville eksistere uden immigration."Tech-virksomhedernes holdning til indvandring har dog længe været kendt.Allerede før præsidentvalget indledte en række store tech-virksomheder et samarbejde om initiativet fwd.us, der arbejder for en immigrationsreform, som skal gøre det lettere at få højtkvalificeret arbejdskraft til landet.