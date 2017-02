Microsoft afliver Windows Vista en gang for alle: Lægges i graven om to måneder

Microsoft lægger endegyldigt det udskældte Windows Vista i graven om to måneder, hvor systemet sendes til de evige jagtmarker.

Allerede fra lanceringen fra systemet befængt med kompatibilitetsproblemer, det kunne kun dårligt køre på ældre hardware, og brugerne var utilfredse med, at brugerfladen krævede så mange ressourcer af både maskinen og af brugeren.



Især sikkerhedsfunktionen User Account Control (UAC) blev kritiseret for at være unødvendig bureaukratisk.

11. april udsender Microsoft den allersidste sikkerheds-opdatering til styresystemet Windows Vista, som altså ikke vil blive opdateret nogensinde igen.Dermed fjernes Vista reelt fra landkortet som et aktivt styresystem.Ifølge analysehuset Net Applications kører Vista i dag på mindre end en procent af verdens Windows-computere - hvilket i rå antal dog alligevel svarer til omkring 14 millioner pc'er verden over.Windows Vista var ellers udset til at blive et stort spring fremad i Windows-design og -opbygning, da Microsoft lancerede styresystemet i slutningen af 2006 og begyndelsen af 2007.Men det lykkedes aldrig for Vista at opnå nogen særlig form for popularitet - måske fordi det efterfulgte kæmpehittet Windows XP, som den dag i dag står som en af de bedste og mest populære Windows-versioner nogensinde.Tre år efter lanceringen af Vista kørte Vista således kun på omkring 20 procent af verdens Windows-computere.Det blev samtidig højdepunktet for styresystemet, der kort tid efter blev efterfulgt af det Windows 7, der blev et af Microsofts meget populære systemer, som stadig anvendes mange steder den dag i dag.Derefter gik det hastigt ned ad bakke.Det er dog værd at bemærke, at Windows 8/8.1 faktisk aldrig opnåede en markedsandel på 20 procent af Windows-markedet. Højeste globale niveau for disse ligeledes udskældte Windows-versioner landede på omkring 18 procent. Det var i maj 2015.Det fremgår af en oversigt fra StatCounter, at Windows 7 fortsat er det ubetinget mest udbredte Windows-styresystem i verden med en markedsandel for tiden på omkring 48 procent. Windows 10 har en andel på 34 procent, mens Windows Vista ligger helt i bund.Vistas problemer skyldtes mange ting: Timing, design, teknologi.Faktisk blev tidligere Microsoft-topchef, Steve Ballmer, som var ansvarlig for Microsoft, da Vista blev udviklet, i 2013 citeret for, at Windows Vista var den ‘ting, som jeg fortryder mest.'Efter pensioneringen af Windows Vista bliver Windows 7 den næste Windows-version, som Microsoft pensionerer.Sidste sikkerhedsopdatering til Windows 7 bliver udsendt planmæssigt 14. januar 2020.Hvad slog fejl for Windows Vista? Og hvad skal der til, før et styresystem efter din mening er godt? Giv dit besyv med i debatfeltet herunder.