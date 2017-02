Test: HP Elite Slice er en smuk mini-computer med unik saml-selv funktion

HP har lanceret en interessant lille mini-computer til skrivebordet, hvor ekstra moduler kan tilsluttes efter behov. Er det en smart funktion? Eller bare en gimmick?

Alle de porte, som hjertet begærer. Foto: Morten Sahl Madsen

Plus: Udmærket hardware.

Flot lille computer.

Bang&Olufsen-modulet giver en eminent lyd til mødelokalet.

Masser af porte.

Tre års garanti. Minus: Prisen er høj (9.000 kroner for en computer med 4 GB RAM...)

Der findes kun to moduler indtil videre, og intet modulært økosystem har endnu vist sig at være bæredygtigt (se fx LG G5). Karakter:

HP Elite Slice-computer er en mini-pc i stil med Intels NUC. Det er en lille computer til skrivebordet, som stærk Office-maskine eller som computer til mødelokalet.Hvor HP Elite Slice adskiller sig fra Intels NUC eller Gigabytes BRIX-maskiner er Slicens modulære design. Du kan opbygge din Slice, præcis som du vil have det med ekstra moduler eller anderledes toppe, så du får den rette mini-computer til det rette setup.Det lyder som en gimmick, en smart salgsfidus, men der kan faktisk være mening med galskaben.Elite Slice er en lille smuk computer i tungt metal og buede kanter. Indhakket foroven med copper-riller er til at køle computeren ned, og på bagsiden finder du alle de porte, du måtte have brug for, heriblandt ethernet-port, to USB A-porte, en USB C-port, HDMI og Display-port.Det er uden tvivl en computer til en arbejdsplads, hvor man ikke har noget imod at give en krone eller to ekstra for udseendet, men det er også en flot lille maskine i gode materialer.Der er desuden en Thunderbolt 3.0-port til ekstra hurtig overførsel af data, og har du en af de nye USB C-skærme, kan du trække et kabel fra skærmen til din computer, så du ikke behøver have et hav af kabler til computeren. Genialt hvis dit skrivebords feng shui skal gå op i en højere enhed.Selve computeren er ikke synderlig stor, men kan stadig bryste sig af en Intel Skylake Core i3, i5 eller i7-processor, Intel HD Graphic 530, en 2,5 tommer harddisk (SSD eller HDD - og du kan selv skifte den) samt plads til en SSD (M.2).De meste af ovenstående specifikationer finder du også i Intels NUC-computere, der endda netop er annonceret med de nyere Intel Syvendegeneration Kaby Lake-processor, om end du selv skal tilføje en harddisk og RAM til en NUC eller andre såkaldte "barebone-computere."Hvad der gør Slice unik, er det modulære system. Med forskellige hovedcomputere og forskellige bunde, som du kan sammensætte til specifikke scenarier.I øjeblikket kan du tilkøbe et modul med navnet HP ODD-modul til læsning af optiske diske - det alle andre kalder et DVD/CD-drev - og du kan også købe et modul med Bang & Olufsen-højttalere med indbyggede mikrofoner til mødelokalet.Desværre er der kun de to moduler til rådighed nu. Man kunne undre sig over, hvorfor der ikke er lavet flere moduler, som kunne tilsluttes. Hvorfor er der ikke et modul med et grafikkort?Selve computeren kommer også i forskellige modeller med forskellige funktioner.Du kan købe en HP Elite Slice med indbygget kommunikationsklapper til at modtage blandt andet Skype-opkald, som går fint i spænd med B&O-modulet, og du kan også købe en model med trådløs-opladning i toppen til din smartphone.Kort vil vi sige, at særligt Bang & Olufsen-modulet fungerer rigtig godt og giver en rigtig god lyd til Skype-mådet både for dig og for din samtalepartner via modulet ekstra mikrofoner.Ydeevnen i den lille computer er som forventet af en lille computer. Den testede model har en Intel Core i5-processor (2,5Ghz) og 8 gigabyte RAM samt en 256 gigabyte SSD.Det er en kontor-computer, og vi har testet computeren med Word, Excel, Lotus Notes(!!!!), Skype, Chrome (+20 vinduer, flere med YouTube kørende) og Spotify tændt.Alle opgaver klarede den med bravour.Det er ikke en workstation til de tunge opgaver - her kunne vi som sagt godt have brugt et modul med et grafikkort - men der er masser af juice til alle de mest gængse opgaver.HP Elite Slice er en fin lille computer i en flot indpakning med en unik funktion, som måske kan give merværdi på arbejdspladsen.Den testede model, som vi har kigget på, koster cirka 12.000 kroner med B&O- og DVD-modul med i pakken, men vi får af vide af HP, at den model ikke sælges i Danmark, men at den nærmeste model vil koste cirka 9.000 kroner inkl moms med lidt mindre hukommelse og en mindre harddisk.Det er mange penge, når man i løbet af de kommende måneder kan købe en NUC med en nyere processor til, hvad der forventes at blive halvdelen af prisen af en HP Elite Slice. Omvendt skal du også ud og tilkøbe både RAM, lagerplads og styresystem til en NUC, så prisforskellen er nok mindre end først antaget.Omvendt fungerer computeren godt, og særligt i mødelokalet får du en djævelsk god lyd til møderne. Hvis du ikke vil til at investere i store mødelokaleløsninger, kan en HP Elite Slice med B&O-modulet være en god og måske billigere løsning.