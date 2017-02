Apple og Adobe lapper flere kritiske sikkerhedshuller: Find det nødvendige lappegrej her

Apple lukker et kritisk sikkerhedshul i sin GarageBand-musiksuite. Også Adobe er ude med lappegrejet til flere kritiske sårbarheder.

Både Apple og Adobe lapper kritiske sikkerhedshuller i it-selskabernes populære software-produkter. Her kan du læse mere om de usikre produkter fra it-giganterne, og hvor du finder lappegrejet til at tætne softwaren igen.

Mens Microsofts månedlige opdatering lader vente på sig, har to andre it-giganter udsendt kritiske opdateringer til deres software-produkter.Det drejer sig om Apple og Adobe, der lukker huller i henholdsvis lydsuiten GarageBand og Flash Player.Det danske sikkerhedsselskab CSIS Security Group oplyser, at hullet i Apples GarageBand kan føre til systemkompromittering af Mac-styrestyresystemet."Sårbarheden har fået tildelt CVE-ID: CVE-2017-2374 og kan føre til korruption af hukommelsen ved åbning af en særligt udformet fil. Opdateringen bør snarest muligt installeres på OS X Yosemite v10.10 og alle nyere versioner af MacOSX," lyder advarslen fra CSIS Security Group.Du kan finde alle Apples seneste sikkerhedsopdateringer - inklusiv hullet i GarageBand - på Apples sikkerhedssite Udover Apples sikkerhedslapper udsender Adobe endnu en gang opdateringer til sin Flash Player, der igennem en længere årrække har været sikkerhedshullet som en smadret si.De generelle problemer med Flash kan du læse mere om her:I denne ombæring af Flash-opdateringerne adresserer Adobe ikke færre end 13 unikke sårbarheder, der uden sikkerhedsopdateringen kan skade dit it-udstyr."Den mest kritiske (sårbarhed i Flash Player, red.), kan føre til ekstern kodekørsel, eksempelvis via klassisk webside drive-by," forklarer CSIS Security Group.Sårbarhederne og heldigvis også sikkerhedsopdateringerne retter sig mod Windows, Linus, Mac OS og Chrome OS.Udover den hullede Flash-afspiller lapper Adobe også huller i e-bogslæseren Digital Editions og sin reklameplatform Campaign.Du kan ved at klikke på følgende links finde lappegrejet til Flash Player Digital Editions og Campaign