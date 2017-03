MobilePay blæser til krig mod Nets: Åbner for abonnementsaftaler i appen

Dennis Kvade, der er seniorkonsulent hos MobilePay og chef for holdet, der har udviklet løsningen, vil ikke afvise, at det i fremtiden bliver muligt at opsige abonnementer via MobilePay.

MobilePay er klar med en ny løsning, der blandt andet udfordrer Nets' Betalingsservice.

I fremtiden kan du styre alle dine abonnementer med betalingsappen MobilePay. Det offentliggjorde MobilePay torsdag formiddag på et pressemøde.Den nye løsning hedder MobilePay Subscriptions, og med den kan forbrugere med et enkelt klik på en knap på en hjemmeside eller i en e-mail tilmelde sig en abonnementstjeneste via MobilePay-appen.Der er således tale om en direkte udfordring af Nets' Betalingsservice, og dermed bliver betalingskrigen mellem Nets og MobilePay skærpet.Løsningens første kunder er teleselskabet 3 og JP/Politiken, men ifølge Mark Wraa-Hansen, chef for MobilePay, er der allerede en venteliste af virksomheder, der ønsker at gøre brug af løsningen.Og det er ambitionen, at løsningen senest til sommer skal være åben for alle virksomheder.Til pressemødet fortalte MobilePay, at løsningen er nødvendig, fordi vi i øjeblikket ser en massiv forbrugertrend i retning af, at folk bruger abonnementsbaserede løsninger."Vi lever i en abonnementsbaseret økonomi, og vi ser en ny forbrugertrend, hvor folk hellere vil købe sig adgang til en ydelse end at eje. Nogle af frontløberne på området er Netflix og Spotify," siger Mark Wraa-Hansen, chef for MobilePay, til pressemødet.Ifølge Mark Wraa-Hansen har det været MobilePays ambition at rette op på nogle af problemer, der indtil nu har været forbundet med at administrere abonnementsbaserede løsninger."Denne type abonnementsbaserede løsninger har indtil nu haft en række børnesygdomme, hvor det for kunden kan være svært at melde sig til og fra, og hvor det kan være svært at få et overblik over alle dine abonnementsaftaler.""De problemer har vi løst med MobilePay Subscriptions," siger MobilePay-chefen.Eksempelvis får brugerne i appen et visuelt overblik over antallet af abonnementer, som brugerne har tilmeldt sig via appen.Samtidig kan brugerne vælge at få en notifikation dagen før betalingen bliver foretaget.Herefter bliver det muligt for forbrugerne at afvise en betaling. Men det betyder dog ikke, at det er muligt at opsige abonnementet direkte i appen.Dennis Kvade, der er seniorkonsulent hos MobilePay og chef for holdet, der har udviklet løsningen, vil ikke afvise, at det bliver en mulighed i fremtiden."Men vi har endnu ikke musklen til at kunne håndtere kundeaftaler. Vi er først og fremmest en app, der skal håndtere betalinger og ikke kundeaftaler," siger hanEt af de store problemer for brugere og virksomheder i forbindelse med abonnementsbaserede løsninger er, at når et betalingskort udløber, så skal det opdateres i hver eneste tjeneste.Men ved at samle abonnementsordningen et centralt sted betyder det, at brugerne kun skal opdatere deres kort i MobilePay-appen.Prisen, som virksomhederne skal betale for en transaktion via MobilePay Subscriptions, kommer til at variere fra 1 krone til 2,75 kroner afhængigt af transkationernes størrelse og antallet transaktioner.Derimod skal kunden ikke betale noget gebyr. Virksomhederne, der anvender MobilePay Subscriptions, har således en udgift ved at anvende MobilePay.Herunder kan du se løsningen i funktion: